Vonovia will bei neuen Soldatensiedlungen 'behilflich sein'

Die von Philipp Wass veröffentlichte Analyse von Scope Ratings verdeutlicht eine zunehmend gegensätzliche Dynamik im europäischen Immobilienmarkt. Zwar haben sich die Finanzierungsbedingungen seit Jahresbeginn insgesamt verbessert, doch nur die am höchsten bewerteten Unternehmen (mit sogenannten „Prime Assets“) können davon voll profitieren. Gleichzeitig haben höher verschuldete Unternehmen, oft mit Positionen in Sekundäranlagen, weiterhin zunehmend Schwierigkeiten, Kredite zu erhalten.

Stabile Swapsätze und niedrigere Bankmargen haben die Kreditbedingungen erleichtert und im ersten Halbjahr 2025 zu einer Erholung der Anleiheemissionen um 17 % gegenüber dem Vorjahr geführt. Emittenten mit Investment-Grade-Rating (IG) profitieren von kontrollierten Spreads (ca. 125 Basispunkte) und wieder wettbewerbsfähigen Finanzierungskosten (3–4 % über 5 Jahre), was sogar die Attraktivität unbesicherter Kredite wiederbelebt. Unternehmen ohne Investment-Grade-Rating bleiben hingegen unter Druck: Die Spreads steigen auf 525 Basispunkte und die Finanzierungskosten erreichen 7–8 %.





In diesem Zusammenhang wird die Qualität der Vermögenswerte zu einem zentralen Kreditrisikofaktor. Erstklassige Immobilien in stark nachgefragten städtischen Gebieten ziehen dank stabiler Renditen und einer anhaltenden Mietnachfrage weiterhin Investoren an, insbesondere für Rechenzentren, die durch den Aufstieg der KI vorangetrieben werden. Sekundärimmobilien leiden unter sinkenden Bewertungen, geringerer Liquidität und einem Spannungsfeld zwischen steigenden Renovierungskosten und strengeren regulatorischen Anforderungen.

Die Refinanzierungsrisiken konzentrieren sich derzeit auf den Zeitraum 2025–2026, in dem mehrere Unternehmen in einem noch selektiven Markt erhebliche Schulden aufnehmen müssen. Für die fragilsten Emittenten, insbesondere solche mit Nebenflächen im Büro- oder stationären Einzelhandel, ist es Zeit für Schutzmaßnahmen: Verkäufe von Vermögenswerten, Kapitalspritzen oder Umschuldungen, wie sie bei der Deutschen Konsum oder dem Globe Trade Centre vorgesehen sind. Scope warnt, dass einige dieser Transaktionen als notleidende Börsen eingestuft werden könnten.

Diese Divergenz wird zu einem dauerhaften Merkmal der Ratings: Solide IG- und HY-Emittenten (wie Vonovia, Aroundtown, Merlin Properties und Colonial) stabilisieren ihre Kreditprofile, während schwächere in eine Abwärtsspirale geraten. Für Anleger ist die Botschaft klar: Selektivität bleibt oberstes Gebot, sowohl bei den Vertragsunterzeichnungen als auch bei der intrinsischen Qualität der Vermögenswerte. Der europäische Immobilienmarkt ist kein homogener Block mehr, sondern ein Markt mit zwei Geschwindigkeiten, in dem die Kreditvergabe die Gewinner klar von den Verlierern trennt.









Und grundsätzlich hat er damit Recht. Da ist wenig Neues drin. Gewerbe- insbesondere Büroimmobilien leiden, Immobilienunternehmen mit einem signifikanten Anteil notleidender Immobilien müssen sich restrukturieren und von Assets trennen. Insbesondere bei den Projektentwicklern schlug das ein wie eine Bombe. Grüße an Benko, Gröner, etc.





Und ganz klar wird dort auch berichtet, dass der Immobilienmarkt in Europa zweigeteilt ist. Gewinner und Verlierer. Bei den Gewinnern steht ganz oben Vonovia. Auch bekannt.





Gut, nein sehr gut durch den Zinsanstieg der vergangenen Jahre gekommen, auch unter schwersten Bedingungen Assets zu ca. dem Buchwert abgestoßen und Liquidität gesichert und nun steigende Erträge durch steigende Mieten, steigende Buchwerte, sinkende Baukosten bei Vonovia durch serielles Bauen und Sanieren (! da ist man der Branche sehr weit voraus) und damit auch wiederum steigende Erträge und Aussichten in ihrem Projektgeschäft, stabiler und steigender Cashflow und damit nachhaltig hohe Dividende und nicht zuletzt deutlich bessere Finanzierungskonditionen als der breite Markt.





Vonovias Anleihen notieren gerade, abhängig von ihrer Laufzeit, zwischen ca. 2,2 und 3,5 Prozent. Die mit baldiger Fälligkeit am unteren Ende, die 10-jährigen am oberen Ende. Das ist deutlich besser als der breite Branchenschnitt. Ferner nutzt man zur Refinanzierung auch u.a. ausländische Geldmärkte bei deutlich niedrigerem Zinsniveau und sichert das Währungsrisiko durch Währungsswaps ab.





Alles nichts Neues und jedem halbwegs informierten Anleger längst bekannt.





Aber was macht der Aktienmarkt daraus ? Und da sehe ich gerade, so wie der Großteil der Analysten (und ich bin nicht so oft einer Meinung mit der breiten Analystenschar) eine deutliche Fehlpreisung des Marktes. Selten in den letzten Jahren eine so deutliche Diskrepanz zwischen fundamentaler Lage und Börsenpreis gesehen. Fundamental ist Vonovia schon vor einer Weile auf die linke Spur gewechselt, hat das Tempo deutlich erhöht und beschleunigt gerade. Der Aktienkurs spiegelt das leider nicht wider.



