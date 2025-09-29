    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Erste Auswertung der Cannabis-Legalisierung

    • Erste Auswertung zur Cannabis-Legalisierung in Deutschland.
    • Fokus auf Kinder- und Jugendschutz sowie Besitzmengen.
    • Union und SPD planen ergebnisoffene Evaluierung.

    BERLIN (dpa-AFX) - Eineinhalb Jahre nach der teilweisen Legalisierung von Cannabis in Deutschland wird eine erste Auswertung zu den Auswirkungen vorgestellt. Die Evaluierung war noch im Gesetz der damaligen Ampel-Koalition festgelegt worden. Im Blick stehen sollen demnach zunächst Folgen für den Kinder- und Jugendschutz und die nun zulässigen Besitzmengen. In Berlin wollen Wissenschaftler aus Medizin und Kriminologie Erkenntnisse dazu vorstellen. Das Projekt wird vom Bundesgesundheitsministerium gefördert.

    Union und SPD haben im Koalitionsvertrag eine "ergebnisoffene Evaluierung" des Legalisierungsgesetzes in diesem Herbst vereinbart. Es lässt seit 1. April 2024 das Kiffen und den Anbau von Cannabis für Volljährige mit zahlreichen Beschränkungen zu. CDU und CSU hatten sich im Wahlprogramm dafür ausgesprochen, die Legalisierung wieder rückgängig zu machen./sam/DP/zb





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
