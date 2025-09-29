ROUNDUP
Neue Siedlungen für Soldaten: Vonovia will 'behilflich sein'
- Vonovia bietet Unterstützung für Soldatensiedlungen an.
- Neubauprogramm: 3.000 Wohnungen ab 2025 geplant.
- Wohnungsnot erfordert private Investitionen und Lösungen.
BOCHUM (dpa-AFX) - Deutschlands größter Vermieter Vonovia bringt sich als Betreiber von neuen Soldatensiedlungen ins Spiel. "Wenn man uns fragt, sind wir behilflich", sagte Vonovia-Vorstandschef Rolf Buch der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX und der Deutschen Presse-Agentur in Bochum auf die Frage, ob Vonovia auch Wohnungen für Soldaten bereitstellen könnte. "Dank unserer langjährigen Erfahrung im Wohnungsbau sind wir in der Lage, passende Unterkünfte zu errichten und im Rahmen von Kooperationen Belegungsrechte für die Bundeswehr einzuräumen."
Ende Juli waren bei der Bundeswehr rund 183.000 Soldatinnen und Soldaten tätig. Nach den neuen Nato-Zielen muss die Bundeswehr künftig eine Personalstärke von mindestens 260.000 Männern und Frauen in der aktiven Truppe erreichen.
Wohnungen könnten Job-Attraktivität steigern
Künftigen Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr einen Arbeitsplatz beispielsweise 400 Kilometer entfernt von der Familie anzubieten, sei "kein besonders attraktives Angebot", sagte Buch. "Wenn ich Menschen irgendwo anders beschäftigen möchte, muss ich auch gucken, dass ich für sie eine Wohnung habe. Sonst wird das mit der Beschäftigung schwierig."
Vonovia komme aus dem Werkswohnungsbau und habe schon früher Bestände vom Bund übernommen. "Dazu gehören auch Immobilien der Bundeswehr." Buch sprach in diesem Zusammenhang von einem "Werkswohnungsbau 2.0".
Buch wirbt für Zusammenarbeit mit Vonovia
Es mache keinen Sinn, dass Unternehmen wieder neue Werkswohnungsgesellschaften gründeten. Diese könnten nicht von Anfang an so effizient arbeiten wie ein großes Wohnungsunternehmen. "Es ist viel besser, das mit Vonovia zusammen zu tun". Dies könne man machen, "indem wir bestehende Wohnungen zur Verfügung stellen oder neue bauen, die wir anschließend im Auftrag von Dritten bewirtschaften".
Vonovia-Chef sieht Aufbruch in Immo-Branche
Insgesamt gibt es Buch zufolge in der Immobilienbranche wieder einen Aufbruch. "Die Rahmenbedingungen haben sich so weit verbessert, dass wir wieder nach vorne blicken können", sagte er. Die Bundesregierung habe mit dem Bauturbo einen wichtigen ersten Schritt getan. Bis der Bauturbo und die gerade angekündigten günstigeren KfW-Kredite in konkrete Neubauten resultierten, werde es allerdings noch dauern. "Das geht nicht von heute auf morgen."
Mit schnelleren Genehmigungen und einem Verzicht auf Bebauungspläne will die Bundesregierung den schleppenden Wohnungsneubau in Deutschland ankurbeln. Neue Sonderregelungen im Baugesetzbuch sollen dafür sorgen, dass absehbar wesentlich schneller geplant, genehmigt und gebaut wird. Die Kommunen sollen selbst entscheiden können, inwieweit sie die vorerst bis Ende 2030 geltenden Abweichungen vom Bauplanungsrecht nutzen.
Buch: "Bauturbo" ein wichtiger Impuls
"Die Bundesregierung hat mit dem "Bauturbo" einen wichtigen Impuls für den Wohnungsbau gesetzt", sagte der Vonovia-Chef. "Jetzt liegt es vor allem an uns, der bauenden Wirtschaft, und an den Kommunen, diese neuen Freiheiten beim Bauen zu nutzen."
Die Baukosten seien in den vergangenen Jahren nicht allein durch Materialkosten gestiegen, sondern auch aufgrund gesetzlicher Vorgaben beim Neubau. Inklusive Grundstück koste der Bau neuer Wohnungen über 5.000 Euro je Quadratmeter. Die Kosten müssten aber auf unter 3.500 Euro je Quadratmeter sinken, damit sich wieder bezahlbare Mieten im Neubau realisieren ließen, betonte der Manager.
"Vor allem große Städte wissen, dass sie das Wohnungsproblem lösen müssen, damit es ihnen nicht um die Ohren fliegt", sagte Buch. Die Wohnungsnot werde bei den nächsten Wahlen eines der wichtigsten Themen sein. "Wenn die Wohnungsnot ungelöst bleibt, profitieren vor allem die politischen Ränder davon." So stehen im kommenden Jahr unter anderem in Berlin die Wahlen zum Landesparlament und zu den Bezirksparlamenten an.
Der Staat allein, davon ist Buch überzeugt, wird die Wohnungsnot nicht bewältigen können. "Die von der Bundesregierung geplanten 500 Milliarden Euro für die Infrastruktur in den kommenden 12 Jahren sind zwar viel Geld. Allerdings kostet der Bau von jährlich 320.000 neuen Wohnungen auch jedes Jahr 100 Milliarden Euro", rechnete der Manager vor. Deshalb müssten öffentliche Mittel so eingesetzt werden, dass sie privates Kapital anziehen und zusätzliche Investitionen auslösten.
Deshalb appellierte Buch für stabile und verlässliche Rahmenbedingungen, insbesondere im Mietrecht. "Die derzeitige Regulierung verschärft soziale Spannungen, da Neuvertragsmieten deutlich stärker steigen als Bestandsmieten", sagte Buch. Statt immer neuer staatlicher Eingriffe brauche es Lösungen, damit systemrelevante Berufsgruppen wie Pflegekräfte, Feuerwehr oder Handwerk in den Städten bezahlbaren Wohnraum finden könnten.
Vonovia will 2025 Bau von 3.000 Wohnungen starten
Vonovia selbst hat sein zwei Jahre lang auf Eis gelegtes Neubauprogramm wieder aufgenommen. Im laufenden Jahr will das Unternehmen mit dem Bau von 3.000 neuen Wohnungen beginnen. Zudem besitzt Vonovia Grundstücke, auf denen bis zu 70.000 Wohnungen gebaut werden können. "Allerdings müssen wir den Neubau finanziert bekommen", so der Manager. Die Beschaffung von Eigenkapital sei derzeit aufgrund des Aktienkurses von Vonovia zu teuer. Erst jüngst hat das Unternehmen erstmals eine Anleihe in australischen Dollar begeben./mne/tob/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 25,96 auf Lang & Schwarz (28. September 2025, 18:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -0,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,12 %.
Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 21,73 Mrd..
Vonovia zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,1100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -7,83 %/+61,29 % bedeutet.
Die von Philipp Wass veröffentlichte Analyse von Scope Ratings verdeutlicht eine zunehmend gegensätzliche Dynamik im europäischen Immobilienmarkt. Zwar haben sich die Finanzierungsbedingungen seit Jahresbeginn insgesamt verbessert, doch nur die am höchsten bewerteten Unternehmen (mit sogenannten „Prime Assets“) können davon voll profitieren. Gleichzeitig haben höher verschuldete Unternehmen, oft mit Positionen in Sekundäranlagen, weiterhin zunehmend Schwierigkeiten, Kredite zu erhalten.
Stabile Swapsätze und niedrigere Bankmargen haben die Kreditbedingungen erleichtert und im ersten Halbjahr 2025 zu einer Erholung der Anleiheemissionen um 17 % gegenüber dem Vorjahr geführt. Emittenten mit Investment-Grade-Rating (IG) profitieren von kontrollierten Spreads (ca. 125 Basispunkte) und wieder wettbewerbsfähigen Finanzierungskosten (3–4 % über 5 Jahre), was sogar die Attraktivität unbesicherter Kredite wiederbelebt. Unternehmen ohne Investment-Grade-Rating bleiben hingegen unter Druck: Die Spreads steigen auf 525 Basispunkte und die Finanzierungskosten erreichen 7–8 %.
In diesem Zusammenhang wird die Qualität der Vermögenswerte zu einem zentralen Kreditrisikofaktor. Erstklassige Immobilien in stark nachgefragten städtischen Gebieten ziehen dank stabiler Renditen und einer anhaltenden Mietnachfrage weiterhin Investoren an, insbesondere für Rechenzentren, die durch den Aufstieg der KI vorangetrieben werden. Sekundärimmobilien leiden unter sinkenden Bewertungen, geringerer Liquidität und einem Spannungsfeld zwischen steigenden Renovierungskosten und strengeren regulatorischen Anforderungen.
Die Refinanzierungsrisiken konzentrieren sich derzeit auf den Zeitraum 2025–2026, in dem mehrere Unternehmen in einem noch selektiven Markt erhebliche Schulden aufnehmen müssen. Für die fragilsten Emittenten, insbesondere solche mit Nebenflächen im Büro- oder stationären Einzelhandel, ist es Zeit für Schutzmaßnahmen: Verkäufe von Vermögenswerten, Kapitalspritzen oder Umschuldungen, wie sie bei der Deutschen Konsum oder dem Globe Trade Centre vorgesehen sind. Scope warnt, dass einige dieser Transaktionen als notleidende Börsen eingestuft werden könnten.
Diese Divergenz wird zu einem dauerhaften Merkmal der Ratings: Solide IG- und HY-Emittenten (wie Vonovia, Aroundtown, Merlin Properties und Colonial) stabilisieren ihre Kreditprofile, während schwächere in eine Abwärtsspirale geraten. Für Anleger ist die Botschaft klar: Selektivität bleibt oberstes Gebot, sowohl bei den Vertragsunterzeichnungen als auch bei der intrinsischen Qualität der Vermögenswerte. Der europäische Immobilienmarkt ist kein homogener Block mehr, sondern ein Markt mit zwei Geschwindigkeiten, in dem die Kreditvergabe die Gewinner klar von den Verlierern trennt.
Aus einem anderen Börsenforum:
”Fundamentallage:
Die Immobilienpreise in Deutschland steigen nun seit mehreren Quartalen noch weiter. Die Zinsen sinken tendenziell, was für weitere Preisanstiege sorgen dürfte. Die Bewertungen von Vonovias Wohnungen steigen weiter. Allein voraussichtlich 2mrd Euro in diesem Geschäftsjahr.
Mieteinnahmen und damit Erträge Vonovias wachsen organisch moderat um 4 Prozent pro Jahr. Moderat deshalb, weil sich Vonovia hier zurückhält. Die Mietspiegel und private Vermieter erhöhen deutlich stärker.
Der Zinsanstieg seit 2021 ist hinsichtlich des Gewinns und des Cashflows für Vonovia vernachlässigbar. Jährlich revolviert Vonovia ca. 4 bis 5 mrd Euro an Schulden. Dies sorgt für ca. 80 mio Euro höhere Zinsaufwendungen jährlich. Demgegenüber stehen ca. 200 mio Euro jährlich wachsender Mieteinnahmen. Das Ergebnis als Delta aus höhere Zinsaufwendungen und höheren Mieteinnahmen verbessert sich jährlich also um 100 bis 120 mio Euro.
Wohnraum ist noch immer knapp in Deutschland und wird immer knapper. Fehlten während der Ampelzeit noch rund 400.000 Wohnungen in Deutschland, sind wir aktuell bei 800.000 fehlenden Wohnungen angekommen. Eine verstärkte Bautätigkeit kann nicht ausgemacht werden. Folglich werden Wohnungen noch knapper. Dies führ zu noch weiter steigenden Mieten und Kaufpreisen. Zumal die Inflation in Höhe von 25 Prozent seit 2020 allmählich und zusehends durch höhere Tarifabschlüsse tendenziell ausgleichen wird. Dies wird folglich auch die Immobilienpreise noch weiter treiben müssen. Geht volkswirtschaftlich fast nicht anders.
Das LTV Verhältnis Vonovias verbessert sich zusehends. Ich gehe davon aus, dass allein Zuschreibungen auf das Immobilienportfolio in den nächsten 3 Jahren bis zu 10 mrd Euro betragen könnten.
Der NTA pro Aktie liegt bei rund 45 Euro. Die Aktie notiert dagegen lediglich bei rund 26 Euro und damit weiterhin lediglich bei nur rund 60 Prozent vom NTA.
Vonovia hat Baugrundstücke für rund 70.000 Wohnungen und wird die Baupreise durch zahlreiche serielle Bauvorhaben von rund 5.000 Euro pro qm auf rund 3.500 Euro pro qm senken. Dies wird in einem Zwischenschritt in der Bilanz zu deutlichen Bewertungsgewinnen und zu einer deutlich weiter steigenden Mietrendite führen.
Sogar ein Großteil der Analysten (mit Ausnahme von Barclays; Schöne Grüße an die Manipulatoren) empfiehlt Vonovia zum Kauf und sieht ein durchschnittliches Kursziel von rund 40 Euro, welches auch noch nach oben angepasst werden dürfte.
Vonovia ist von seinen Höchstständen aus 2021 (ca. 66 Euro pro Aktie) und seinem Zwischenhoch von vor ca. 1 Jahr (ca. 34 Euro pro Aktie) um ungefähr 50 bzw. 25 Prozent gefallen.
Für mich klingt das jedenfalls nach nem Invest.”