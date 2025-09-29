Neuer Chief Operating Officer bei X- CAGO
Christian Martin nimmt strategisches Wachstum und Innovationen in den Fokus (FOTO)
Roermond, Niederlande (ots) - Christian Martin ist neuer Chief Operating Officer
bei X-CAGO, dem niederländischen Software-Spezialisten für Daten- und
Content-Konvertierung.
Christian Martin ist in diesem Monat ins Unternehmen eingetreten. Mit über 20
Jahren Führungserfahrung in strategischer und operativer Planung sowie der
Entwicklung innovativer und digitaler Geschäftsmodelle und dem Aufbau
leistungsstarker interdisziplinärer Teams bringt Christian Martin umfangreiches
Expertenwissen in die Organisation mit ein.
Vor seinem Wechsel zu X-CAGO war Christian Martin mehr als 14 Jahre in leitenden
Positionen bei der Handelsblatt Media Group tätig. Dort spielte er eine zentrale
Rolle in den Bereichen Business Development und Operations sowie der digitalen
Transformation. Seine Erfolge bei der Entwicklung und Umsetzung neuer
Wachstumsfelder und der Begleitung von Unternehmen durch komplexe
Veränderungsprozesse bilden eine wichtige Grundlage für die nächste
Expansionsphase von X-CAGO.
" Wir freuen uns sehr, Christian Martin bei uns willkommen zu heißen. Seine
Erfahrung eröffnet uns neue Perspektiven. Gemeinsam wollen wir unser Team weiter
stärken und die Zukunft von X-CAGO aktiv gestalten ", sagt Ingo Kästner, CEO von
X-CAGO.
Als COO wird Christian Martin den täglichen Betrieb verantworten und die
strategische Ausrichtung des Unternehmens mitgestalten, mit besonderem
Schwerpunkt auf operativer Exzellenz, skalierbarem Wachstum und
funktionsübergreifender Zusammenarbeit.
Britt Nollé, Vertriebsleiterin bei X-CAGO, ergänzt: " Sein tiefes Branchenwissen
und seine Erfahrung mit interdisziplinären Teams werden entscheidend dazu
beitragen, neue Potenziale für X-CAGO zu erschließen. Mit der Unterstützung von
Christian Martin freuen wir uns auf ein spannendes neues Kapitel voller
Innovation und Entwicklung, das unser Team weiter stärkt und den Mehrwert für
unsere Kunden weiter erhöht ".
Über X-CAGO
X-CAGO ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen digitale
Konvertierung, Archivierung und Content-Transformation, der Verlagen dabei
hilft, den Wert ihrer Daten und Publikationen zu erschließen. Mit einem Fokus
auf Innovation und kundenorientierte Lösungen liefert X-CAGO Technologien, die
Verlagen, eKiosk-, App-Anbietern und MMOs ermöglichen, im digitalen Zeitalter
erfolgreich zu sein.
Pressekontakt:
Britt Nollé
Director of Sales
X-CAGO B.V.
Phone: +31 (0)475-354060
Mobile: +31 (0)6-57549646
mailto:bnolle@x-cago.com
http://www.x-cago.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32453/6126923
OTS: PMG Presse-Monitor GmbH & Co. KG
