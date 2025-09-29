Christian Martin nimmt strategisches Wachstum und Innovationen in den Fokus (FOTO)

Roermond, Niederlande (ots) - Christian Martin ist neuer Chief Operating Officer

bei X-CAGO, dem niederländischen Software-Spezialisten für Daten- und

Content-Konvertierung.



Christian Martin ist in diesem Monat ins Unternehmen eingetreten. Mit über 20

Jahren Führungserfahrung in strategischer und operativer Planung sowie der

Entwicklung innovativer und digitaler Geschäftsmodelle und dem Aufbau

leistungsstarker interdisziplinärer Teams bringt Christian Martin umfangreiches

Expertenwissen in die Organisation mit ein.





Vor seinem Wechsel zu X-CAGO war Christian Martin mehr als 14 Jahre in leitenden

Positionen bei der Handelsblatt Media Group tätig. Dort spielte er eine zentrale

Rolle in den Bereichen Business Development und Operations sowie der digitalen

Transformation. Seine Erfolge bei der Entwicklung und Umsetzung neuer

Wachstumsfelder und der Begleitung von Unternehmen durch komplexe

Veränderungsprozesse bilden eine wichtige Grundlage für die nächste

Expansionsphase von X-CAGO.



" Wir freuen uns sehr, Christian Martin bei uns willkommen zu heißen. Seine

Erfahrung eröffnet uns neue Perspektiven. Gemeinsam wollen wir unser Team weiter

stärken und die Zukunft von X-CAGO aktiv gestalten ", sagt Ingo Kästner, CEO von

X-CAGO.



Als COO wird Christian Martin den täglichen Betrieb verantworten und die

strategische Ausrichtung des Unternehmens mitgestalten, mit besonderem

Schwerpunkt auf operativer Exzellenz, skalierbarem Wachstum und

funktionsübergreifender Zusammenarbeit.



Britt Nollé, Vertriebsleiterin bei X-CAGO, ergänzt: " Sein tiefes Branchenwissen

und seine Erfahrung mit interdisziplinären Teams werden entscheidend dazu

beitragen, neue Potenziale für X-CAGO zu erschließen. Mit der Unterstützung von

Christian Martin freuen wir uns auf ein spannendes neues Kapitel voller

Innovation und Entwicklung, das unser Team weiter stärkt und den Mehrwert für

unsere Kunden weiter erhöht ".



Über X-CAGO



X-CAGO ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen digitale

Konvertierung, Archivierung und Content-Transformation, der Verlagen dabei

hilft, den Wert ihrer Daten und Publikationen zu erschließen. Mit einem Fokus

auf Innovation und kundenorientierte Lösungen liefert X-CAGO Technologien, die

Verlagen, eKiosk-, App-Anbietern und MMOs ermöglichen, im digitalen Zeitalter

erfolgreich zu sein.



Pressekontakt:



Britt Nollé

Director of Sales

X-CAGO B.V.

Phone: +31 (0)475-354060

Mobile: +31 (0)6-57549646

mailto:bnolle@x-cago.com

http://www.x-cago.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32453/6126923

OTS: PMG Presse-Monitor GmbH & Co. KG







