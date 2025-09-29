    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Christian Martin nimmt strategisches Wachstum und Innovationen in den Fokus (FOTO)

    Roermond, Niederlande (ots) - Christian Martin ist neuer Chief Operating Officer
    bei X-CAGO, dem niederländischen Software-Spezialisten für Daten- und
    Content-Konvertierung.

    Christian Martin ist in diesem Monat ins Unternehmen eingetreten. Mit über 20
    Jahren Führungserfahrung in strategischer und operativer Planung sowie der
    Entwicklung innovativer und digitaler Geschäftsmodelle und dem Aufbau
    leistungsstarker interdisziplinärer Teams bringt Christian Martin umfangreiches
    Expertenwissen in die Organisation mit ein.

    Vor seinem Wechsel zu X-CAGO war Christian Martin mehr als 14 Jahre in leitenden
    Positionen bei der Handelsblatt Media Group tätig. Dort spielte er eine zentrale
    Rolle in den Bereichen Business Development und Operations sowie der digitalen
    Transformation. Seine Erfolge bei der Entwicklung und Umsetzung neuer
    Wachstumsfelder und der Begleitung von Unternehmen durch komplexe
    Veränderungsprozesse bilden eine wichtige Grundlage für die nächste
    Expansionsphase von X-CAGO.

    " Wir freuen uns sehr, Christian Martin bei uns willkommen zu heißen. Seine
    Erfahrung eröffnet uns neue Perspektiven. Gemeinsam wollen wir unser Team weiter
    stärken und die Zukunft von X-CAGO aktiv gestalten ", sagt Ingo Kästner, CEO von
    X-CAGO.

    Als COO wird Christian Martin den täglichen Betrieb verantworten und die
    strategische Ausrichtung des Unternehmens mitgestalten, mit besonderem
    Schwerpunkt auf operativer Exzellenz, skalierbarem Wachstum und
    funktionsübergreifender Zusammenarbeit.

    Britt Nollé, Vertriebsleiterin bei X-CAGO, ergänzt: " Sein tiefes Branchenwissen
    und seine Erfahrung mit interdisziplinären Teams werden entscheidend dazu
    beitragen, neue Potenziale für X-CAGO zu erschließen. Mit der Unterstützung von
    Christian Martin freuen wir uns auf ein spannendes neues Kapitel voller
    Innovation und Entwicklung, das unser Team weiter stärkt und den Mehrwert für
    unsere Kunden weiter erhöht ".

    Über X-CAGO

    X-CAGO ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen digitale
    Konvertierung, Archivierung und Content-Transformation, der Verlagen dabei
    hilft, den Wert ihrer Daten und Publikationen zu erschließen. Mit einem Fokus
    auf Innovation und kundenorientierte Lösungen liefert X-CAGO Technologien, die
    Verlagen, eKiosk-, App-Anbietern und MMOs ermöglichen, im digitalen Zeitalter
    erfolgreich zu sein.

