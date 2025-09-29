    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Mit der strategischen Übernahme von Xynthor AI baut 31 Concept seine Führungsposition im Bereich der nächsten Generation von DPI (Deep Packet Intelligence) aus

    Die Übernahme stärkt die Deep-Packet-Intelligence-Plattform von 31 Concept mit revolutionärer KI-nativer Technologie zur Verhinderung von Datenverlusten.

     

    Dubai, VAE / Access Newswire / 29. September 2025 / 31 Concept (31C), ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässiger, führender Cybersicherheitsinnovator, gab heute die strategische Übernahme von Xynthor AI Software Inc. bekannt. Das kanadische Unternehmen ist Pionier im Bereich KI-nativer Lösungen zur Verhinderung von Datenverlusten (DLP). Diese Übernahme stärkt das Engagement von 31 Concept für die Weiterentwicklung von Deep Packet Intelligence (DPI) sowie für die Unternehmens- und Datensicherheit in einer KI-zentrierten Welt.

     

     

    31 Concept & Xynthor

     

    Durch die Integration von Xynthors „DLP for AI Era“ mit der DPI-Expertise von 31C wird die kombinierte Plattform die umfassendste KI-bezogene Sicherheitslösung auf dem Markt bieten. Dieser Schritt entspricht dem wachsenden Bedarf an Sicherheitssystemen, die moderne KI-gesteuerte Arbeitsabläufe bewältigen können.

     

    Warum das wichtig ist

     

    Der Aufstieg generativer KI-Tools wie ChatGPT und Claude hat die Fähigkeiten traditioneller DLP-Systeme, die für strukturierte Daten und statische Regeln entwickelt wurden, überholt. Aufsehenerregende Vorfälle, darunter die versehentliche Weitergabe von proprietärem Quellcode durch Samsung-Ingenieure, die ChatGPT nutzten, unterstreichen die Dringlichkeit von KI-spezifischen Sicherheitsvorkehrungen.

     

    Misha Hanin, der CEO von 31C, betont: „Die Konvergenz von KI und Cybersicherheit ist der bedeutendste Paradigmenwechsel, den unsere Branche je erlebt hat. Mit herkömmlichen Methoden lassen sich die dynamischen, kontextbezogenen Datenflüsse der heutigen KI-Umgebungen nicht mehr bewältigen. Mit dieser Übernahme sind wir Vorreiter einer völlig neuen Kategorie von KI-nativen Sicherheitslösungen.“

     

    Die bahnbrechende Technologie von Xynthor

     

    Xynthor bietet mehrere einzigartige Alleinstellungsmerkmale:

     

    AI Data Guardian: Verhindert mithilfe von NLP-gesteuerter Erkennung, dass sensible Informationen das Unternehmen verlassen.

     

    Air-Gapped-Architektur: Die Analyse bleibt innerhalb der Umgebung des Kunden, sodass Datenschutz und Compliance gewährleistet sind.

