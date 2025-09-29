    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGE Aerospace AktievorwärtsNachrichten zu GE Aerospace

    Dividenden Termine (ex-dates) KW 40 / 2025

    Dividenden Termine (ex-dates) KW 40 / 2025
    Foto: OlekAdobe - stock.adobe.com

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 40 2025. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im September 2025 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 40 / 2025.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    GE Aerospace
    +0,66 % 29.09.
    Gold Road Resources
    +0,99 % 29.09.
    Northern Oil & Gas
    +4,46 % 29.09.
    International Flavors & Fragrances
    +1,76 % 29.09.
    Terreno Realty
    +2,97 % 29.09.
    EBRO FOODS
    +5,62 % 29.09.
    Towne Bank
    +3,34 % 29.09.
    Firm Capital Mortgage Investment
    +8,72 % 29.09.
    Independent Bank
    +4,06 % 29.09.
    Great Southern Bancorp
    +2,82 % 29.09.
    Global Indemnity Group LLC Registered (A)
    +4,31 % 29.09.
    Silver Spike Investment
    +9,31 % 29.09.
    Castellum
    +1,48 % 29.09.
    Charter Hall Social Infrastructure REIT
    +5,97 % 29.09.
    Centuria Office REIT
    +9,64 % 29.09.
    Investors Real Estate Fund (doing business Centerspace) Registered of Benef Interest
    +4,63 % 29.09.
    Apple Hospitality REIT
    +6,59 % 30.09.
    Seagate Technology Holdings
    +3,36 % 30.09.
    AGNC Investment
    +14,74 % 30.09.
    Mondelez International Registered (A)
    +2,67 % 30.09.
    Stryker
    +0,91 % 30.09.
    Innovative Industrial Properties
    +7,71 % 30.09.
    Deere
    +1,48 % 30.09.
    B&G Foods
    +8,76 % 30.09.
    Trinity Capital
    +13,99 % 30.09.
    Xerox Holdings Corporation
    +8,61 % 30.09.
    Annaly Capital Management
    +13,21 % 30.09.
    Orchid Island Capital
    +17,34 % 30.09.
    Monolithic Power Systems
    +0,69 % 30.09.
    Alexandria Real Estate Equities
    +4,56 % 30.09.
    Nucor
    +1,46 % 30.09.
    Lineage
    - 30.09.
    EPR Properties of Beneficial Interest
    +7,70 % 30.09.
    Franklin Resources
    +5,06 % 30.09.
    W.P. Carey
    +6,12 % 30.09.
    American Tower
    +3,31 % 30.09.
    Agilent Technologies
    +0,68 % 30.09.
    Illinois Tool Works
    +2,28 % 30.09.
    Veralto Corporation
    +0,38 % 30.09.
    Goldman Sachs BDC
    +12,49 % 30.09.
    FMC
    +4,03 % 30.09.
    Willis Towers Watson
    +1,23 % 30.09.
    Blackstone Secured Lending Fund
    +9,75 % 30.09.
    US Bancorp
    +4,50 % 30.09.
    AFC Gamma
    +15,71 % 30.09.
    Zimmer Biomet Holdings
    +0,85 % 30.09.
    Primoris Services
    +0,47 % 30.09.
    Owl Rock Capital
    +11,17 % 30.09.
    Stag Industrial
    +4,00 % 30.09.
    York Water
    +2,38 % 30.09.
    Ellington Residential Mortgage REIT Registered of Benef Interest
    +14,23 % 30.09.
    Fifth Third Bancorp
    +3,68 % 30.09.
    Ellington Financial
    +13,00 % 30.09.
    PG&E Corporation
    +0,29 % 30.09.
    Tecnoglass
    +0,78 % 30.09.
    Stellus Capital Investment
    +11,62 % 30.09.
    Boston Properties
    +5,73 % 30.09.
    Agree Realty
    +4,60 % 30.09.
    Starwood Property Trust Registered of Benef Interest
    +9,69 % 30.09.
    Rexford Industrial Realty
    +3,70 % 30.09.
    Host Hotels & Resorts
    +4,89 % 30.09.
    Granite Construction
    +0,75 % 30.09.
    Kilroy Realty Corporation
    +5,94 % 30.09.
    CareTrust REIT
    +4,37 % 30.09.
    Four Corners Property Trust
    +5,29 % 30.09.
    Ready Capital Corporation
    +13,73 % 30.09.
    Ares Commercial Real Estate
    +14,65 % 30.09.
    DigitalBridge Group Registered (A)
    +0,28 % 30.09.
    Ventas
    +3,38 % 30.09.
    Blackstone Mortgage Trust Registered (A)
    +11,63 % 30.09.
    Sunstone Hotel Investors
    +3,12 % 30.09.
    National Health Investors
    +5,17 % 30.09.
    MFA Financial
    +12,46 % 30.09.
    Ensign Group
    +0,19 % 30.09.
    Equity Bancshares Registered (A)
    +1,43 % 30.09.
    Orion Office REIT
    +11,08 % 30.09.
    Park City Group
    +0,53 % 30.09.
    Sun Communities
    +2,99 % 30.09.
    Park Hotels & Resorts
    +9,22 % 30.09.
    SL Green Realty Corporation
    +5,09 % 30.09.
    Dillards (A)
    +5,44 % 30.09.
    AvalonBay Communities
    +3,28 % 30.09.
    Broadstone Net Lease
    +7,08 % 30.09.
    AG Mortgage Investment Trust
    +11,02 % 30.09.
    Lennox International
    +0,82 % 30.09.
    Benchmark Electronics
    +1,73 % 30.09.
    Steel Dynamics
    +1,45 % 30.09.
    National Fuel Gas
    +3,73 % 30.09.
    Franklin BSP Realty Trust
    +10,96 % 30.09.
    Kennedy-Wilson Holdings
    +6,49 % 30.09.
    Camden Property Trust Registered of Benef Interest
    +3,71 % 30.09.
    Acadia Realty Trust Registered of Benef Interest
    +3,74 % 30.09.
    Apollo Commercial Real Estate Finance
    +12,18 % 30.09.
    KKR Real Estate Finance Trust
    +9,68 % 30.09.
    Essex Property Trust
    +3,62 % 30.09.
    Ladder Capital Registered (A)
    +8,12 % 30.09.
    Chicago Atlantic Real Estate Finance
    +12,93 % 30.09.
    Plymouth Industrial REIT
    +4,64 % 30.09.
    Corporate Office Properties Trust Registered of Benef Interest
    +4,36 % 30.09.
    Essential Properties Realty Trust
    +3,94 % 30.09.
    Carlyle Secured Lending
    +5,38 % 30.09.
    Morgan Stanley Direct Lending Fund
    - 30.09.
    Ryman Hospitality Properties
    +4,17 % 30.09.
    Pebblebrook Hotel Trust Registered of Benef Interest
    +0,28 % 30.09.
    Cibus Nordic Real Estate
    +7,04 % 30.09.
    Sunrise Realty Trust
    - 30.09.
    BrightSpire Capital
    +11,91 % 30.09.
    Lincoln Electric Holdings
    +1,43 % 30.09.
    Presidio Property Trust 9.375 % Cum Red Perp Pfd (D)
    - 30.09.
    Curbline Properties
    - 30.09.
    Chatham Lodging Trust Registered of Benef Interest
    +3,15 % 30.09.
    National Healthcare
    +2,26 % 30.09.
    Douglas Emmett
    +4,99 % 30.09.
    LXP Industrial Trust
    +5,85 % 30.09.
    Calavo Growers
    +1,88 % 30.09.
    World Fuel Services
    +2,49 % 30.09.
    Nuveen Churchill Direct Lending Corp
    - 30.09.
    Cherry Hill Mortgage Investment
    +17,38 % 30.09.
    InvenTrust Properties
    +3,38 % 30.09.
    First Internet Bancorp
    +0,76 % 30.09.
    Independence Realty Trust
    +3,47 % 30.09.
    OFG Bancorp
    +2,52 % 30.09.
    Ameris Bancorp
    +1,19 % 30.09.
    Investar Holding
    +2,27 % 30.09.
    Eastgroup Properties
    +3,09 % 30.09.
    RLJ Lodging Trust Registered of Benef Interest
    +4,96 % 30.09.
    Kayne Anderson BDC, Inc.
    - 30.09.
    Mesa Royalty Trust Units of Benef Interest
    +2,44 % 30.09.
    Peakstone Realty Trust
    +7,28 % 30.09.
    FrontView REIT
    - 30.09.
    Sims
    +1,56 % 30.09.
    Regal Beloit
    +0,90 % 30.09.
    Grupo Aval Acciones y Valores Grupo
    +6,31 % 30.09.
    Diamondrock Hospitality
    +3,53 % 30.09.
    Xenia Hotels & Resorts
    +3,25 % 30.09.
    Bancfirst
    +1,82 % 30.09.
    Canterbury Park Holding
    +1,32 % 30.09.
    First Industrial Realty Trust
    +2,91 % 30.09.
    Lument Finance Trust
    +15,25 % 30.09.
    Ashford Hospitality Trust
    - 30.09.
    American Healthcare REIT
    - 30.09.
    EPR Properties 9 % Cum Conv Pfd (E)
    - 30.09.
    Seapeak LLC 9 % Cum Red Perp Pfd Registered Units (A)
    +8,71 % 30.09.
    Seapeak LLC Cum Red Perp Pfd Registered Units (B)
    +8,23 % 30.09.
    Braemar Hotels & Resorts
    +7,61 % 30.09.
    Liberty Broadband 7 % Cum Red Pfd (A)
    - 30.09.
    American Acquisition Opportunity Registered (A)
    - 30.09.
    First Bancorp
    +2,37 % 30.09.
    SR Bancorp
    - 30.09.
    Allstate Non-Cum Perp Pfd (J)
    - 30.09.
    Morgan Stanley Depositary Shs (L)
    - 30.09.
    Veris Residential
    +1,65 % 30.09.
    Morgan Stanley Depositary Shs (E)
    - 30.09.
    RLJ Lodging Trust USD 1.95 Cum Conv Pfd (A)
    - 30.09.
    Ashford Hospitality Trust 7.375 % Cum Pfd (G)
    - 30.09.
    Cherry Hill Mortgage Investment Cum Conv Red Pfd (B)
    - 30.09.
    Chatham Lodging Trust 6.625 % Cum Conv Red Pfd Registered of Benef Interest (A)
    - 30.09.
    Pebblebrook Hotel Trust 5.7 % Cum Conv Red Pfd Registered of Benef Interest (H)
    - 30.09.
    Ready Capital 6.5 % Cum Conv Red Pfd (E)
    - 30.09.
    Ellington Financial Fixed-to-Fltg Cum Conv Red Perp Pfd (B)
    - 30.09.
    Greystone Housing Impact Investors LP Benef Unit Cert
    +10,83 % 30.09.
    Pebblebrook Hotel Trust 6.375 % Cum Conv Red Pfd Registered of Benef Interest (G)
    - 30.09.
    Webster Financial (Conn) Depositary Shs (G)
    - 30.09.
    Seritage Growth Properties 7 % Cum Conv Perp Red Pfd (A)
    - 30.09.
    Pebblebrook Hotel Trust 6.375 % Cum Red Pfd Registered of Benef Interest (E)
    - 30.09.
    Fulton Financial Depositary Shs (A)
    - 30.09.
    Cherry Hill Mortgage Investment 8.20 % Cum Red Pfd (A)
    - 30.09.

    Die Dividendenrenditen in der KW 40 / 2025 reichen von +0,19 % bei Ensign Group bis +17,38 % bei der Cherry Hill Mortgage Investment Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Hinweis zu Dividenden in der KW 40 / 2025

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 40 / 2025 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im September 2025 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im September, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    20 im Artikel enthaltene Werte
    Dividendentermine Dividenden Termine (ex-dates) KW 40 / 2025 Erhalten Sie einen Überblick über die Dividenden-Termine in der KW 40 2025