Ottobock setzt Preisspanne für spannenden Börsengang fest!
Ottobock SE & Co. KGaA plant einen bedeutenden Börsengang, der mit prominenten Investoren und einer starken Marktkapitalisierung von bis zu 4,2 Milliarden Euro aufwartet.
- Ottobock SE & Co. KGaA plant einen Börsengang mit einer Preisspanne von 62,00 EUR bis 66,00 EUR je Aktie.
- Die angestrebte Marktkapitalisierung liegt zwischen 4,0 Milliarden EUR und 4,2 Milliarden EUR.
- Das Angebotsvolumen wird auf etwa 766 Millionen EUR bis 808 Millionen EUR geschätzt.
- Der Streubesitz soll bei rund 19 % liegen, abhängig von der Platzierung der Aktien und der Ausübung der Greenshoe-Option.
- Cornerstone-Investoren sind die Kühne Holding AG und SMALLCAP World Fund Inc., die Aktien im Gesamtwert von bis zu 240 Millionen EUR zeichnen.
- Der Angebotszeitraum beginnt am 30. September 2025 und endet am 7. Oktober 2025, mit dem ersten Handelstag am 9. Oktober 2025.
