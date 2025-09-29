JEFFERIES stuft IBERDROLA SA auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Iberdrola von 17 auf 17,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ahmed Farman bleibt nach dem Kapitalmarkttag optimistisch für den spanischen Versorger. Die Berechenbarkeit der mittelfristigen Entwicklung habe sich verbessert, schrieb er am Freitagnachmittag./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,46 % und einem Kurs von 16,35EUR auf Lang & Schwarz (29. September 2025, 07:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Ahmed Farman
Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 17,60
Kursziel alt: 17
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
