    JEFFERIES stuft IBERDROLA SA auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Iberdrola von 17 auf 17,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ahmed Farman bleibt nach dem Kapitalmarkttag optimistisch für den spanischen Versorger. Die Berechenbarkeit der mittelfristigen Entwicklung habe sich verbessert, schrieb er am Freitagnachmittag./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,46 % und einem Kurs von 16,35EUR auf Lang & Schwarz (29. September 2025, 07:34 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Ahmed Farman
    Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 17,60
    Kursziel alt: 17
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    1 im Artikel enthaltener Wert
