Ölpreise im Minus
- Ölpreise unter Druck: Brent bei 69,79 USD gesunken.
- WTI-Preis fiel auf 65,30 USD, 42 Cent weniger.
- Opec+ plant mögliche Fördermengenerhöhung im November.
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montagmorgen etwas unter Druck gestanden. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete 69,79 US-Dollar. Das waren 34 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI verlor 42 Cent auf 65,30 Dollar.
Am Markt verdauen die Investoren die neuesten Meldungen aus dem Umfeld der Opec+. Dabei wird auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg verwiesen. Demzufolge erwägt das erweiterte Ölkartell Opec+ eine weitere Anhebung der Fördermenge im November. Dabei soll es wie bei der vergangenen Erhöhung um die Größenordnung von mindestens 137.000 Barrel pro Tag gehen.
Daneben spielen am Ölmarkt unverändert die aktuellen Ereignisse im Ukrainekrieg sowie auch immer wieder die Geschehnisse im Krieg im Nahen Osten eine Rolle./stk/zb
das globale Risiko durch geopolitische Unsicherheiten nimmt deutlich zu.
Deshalb könnte der Ölpreis auch wieder sehr schnell nach oben drehen.
Trump redet sich derzeit alles schön. Irgendwann erkennt auch er die Realität.
Dann müssen die B2-Bomber nochmal ran.
Alles geht dann wieder auf Anfang:
- Blockade der Straße von Hormus?
- Flächenbrand in der Region?
- Ölpreis geht durch die Decke?
- ...
--- Nur meine Meinung ---