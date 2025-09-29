JPMORGAN stuft Scout24 auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 142 Euro auf "Overweight" belassen. Nach jüngsten Gesprächen mit dem Management präsentierte Analyst Marcus Diebel am Montag seine Schätzungen für den Quartalsbericht des Portalbetreibers. Nach dem starken zweiten Quartal dürfte das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte niedriger ausfallen. Dies sei allerdings ausreichend signalisiert worden und werde entsprechend erwartet. Für die Aktien bleibt Diebel auch nach ihrer imposanten Outperformance weiter optimistisch. Er führt sie auf seiner "Analyst Focus List"./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 00:55 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 01:51 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 104EUR auf Lang & Schwarz (29. September 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 142

Kursziel alt: 142

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

