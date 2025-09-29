JPMORGAN stuft Scout24 auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 142 Euro auf "Overweight" belassen. Nach jüngsten Gesprächen mit dem Management präsentierte Analyst Marcus Diebel am Montag seine Schätzungen für den Quartalsbericht des Portalbetreibers. Nach dem starken zweiten Quartal dürfte das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte niedriger ausfallen. Dies sei allerdings ausreichend signalisiert worden und werde entsprechend erwartet. Für die Aktien bleibt Diebel auch nach ihrer imposanten Outperformance weiter optimistisch. Er führt sie auf seiner "Analyst Focus List"./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 00:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 01:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 00:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 01:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 104EUR auf Lang & Schwarz (29. September 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 142
Kursziel alt: 142
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 142
Kursziel alt: 142
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte