Silber, DroneShield & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: Chen Jialiang - picture alliance/dpa/HPIC
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DroneShield
|+14,35 %
|Sonstige Technologie
|🥈
|Tilray Brands
|+11,45 %
|Pharmaindustrie
|🥉
|Pantoro Gold
|+10,18 %
|Rohstoffe
|🟥
|Heidelberg Pharma
|-3,91 %
|Biotechnologie
|🟥
|NIPPON SEITETSU
|-80,22 %
|Stahl und Bergbau
|🟥
|IHI
|-84,85 %
|Maschinenbau
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|NuGen Medical Devices
|Gesundheitswesen
|🥈
|DroneShield
|Sonstige Technologie
|🥉
|American Critical Minerals
|Rohstoffe
|Metaplanet
|Finanzdienstleistungen
|Xiaomi
|Hardware
|Heidelberg Pharma
|Biotechnologie
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Silber
|32
|Rohstoffe
|🥈
|Tesla
|13
|Fahrzeugindustrie
|🥉
|Gold
|12
|Rohstoffe
|Vonovia
|12
|Immobilien
|DroneShield
|12
|Sonstige Technologie
|ThyssenKrupp
|11
|Stahl und Bergbau
Platz 18
15 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte