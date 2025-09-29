Der Riese hat gedreht

In der letzten technischen Besprechung zu Procter & Gamble vom 20. Juni 2025 wurde bei einem Bruch der Unterstützung aus Ende letzten Jahres um 158,00 US-Dollar eine Verkaufswelle zunächst in den Bereich des EMA 200 (rote Linie) bei 153,29 US-Dollar favorisiert, weitere Abschläge sollten darunter auf 146,79 sowie 142,66 US-Dollar folgen. Erstes Ziel wurde Ende Juli erfolgreich abgearbeitet, nach einer Zwischenerholung zurück an den EMA 50 (blaue Linie) kam es zu einem erneuten Schwächeanfall. Rutscht Procter & Gamble demnach unter die aktuellen Jahrestiefs von 149,91 US-Dollar ab, dürfte einem neuerlichen Short-Engagement mit einem Ziel bei 142,66 US-Dollar kaum mehr etwas im Wege stehen. Auf der Oberseite sieht sich die Aktie mit einer Vielzahl von Widerständen konfrontiert, die zwischen 158,00 und 161,51 US-Dollar verlaufen. Erst oberhalb dieses Widerstandsbandes würden Erholungstendenzen in Richtung 170,00 US-Dollar ableitbar werden.

1. Short-Position unter 149,90 US-Dollar eröffnen , Stopp über 155,00 US-Dollar platzieren. Kursziel 146,79/142,66 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Procter & Gamble Comp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DJ6C5T Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,43 - 1,44 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 135,9709 US-Dollar Basiswert: Procter & Gamble Comp. KO-Schwelle: 135,9709 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 152,50 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,06 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY93UD Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,15 - 1,16 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 165,6946 US-Dollar Basiswert: Procter & Gamble Comp. KO-Schwelle: 165,6946 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 152,50 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 142,66 US-Dollar Hebel: 11,22 Kurschance: + 55 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

