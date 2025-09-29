Ausbruch geglückt

Nach dem erfolgreichen Durchbruch über das Vorgängerhoch von grob 332,06 US-Dollar gegen Mitte September konnte American Express in der Spitze auf 349,19 US-Dollar zulegen und damit einen frischen Rekord aufstellen. In der abgelaufenen Woche ist der Wert etwas von seinen Höchstständen zurückgekommen, hält sich aber immer noch oberhalb der für ein Kaufsignal notwendigen Nackenlinie der inversen SKS-Formation auf. Erste vorsichtige Long-Positionen sind damit möglich geworden, übergeordnetes Ziel für die Aktie wurde bei 425,22 US-Dollar errechnet. Auf dem Weg dorthin sollten Anleger jedoch mit einem kurzen Zwischenstopp um 378,68 US-Dollar für den Fall eines späteren Pullbacks rechnen. Zur endgültigen Bestätigung sollte mindestens das Jahreshoch in dieser Woche überwunden werden. Ein Kursrutsch unter 320,00 US-Dollar auf Wochenbasis würde dagegen die Nachhaltigkeit des kürzlich aufgestellten Kaufsignals infrage stellen, in der Konsequenz dürften darunter Abschläge bis auf 294,49 US-Dollar auftreten und sich tendenziell für ein Short-Engagement anbieten. Trotz der etwas unsicheren Kerze aus der abgelaufenen Woche sollten Investoren jetzt aber nicht in Unruhe verfallen und dem Kaufsignal Glauben schenken.

1. Long-Position über 349,19 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 325,00 US-Dollar platzieren. Kursziel 378,68/425,22 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

American Express Comp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU2X0H Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,22 - 2,23 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 316,807 US-Dollar Basiswert: American Express Comp. KO-Schwelle: 316,807 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 341,68 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 425,22 US-Dollar Hebel: 13,14 Kurschance: + 280 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ8L1F Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,54 - 3,55 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 382,4285 US-Dollar Basiswert: American Express Comp. KO-Schwelle: 382,4285 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 341,68 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,21 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

