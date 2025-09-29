JEFFERIES stuft Adidas auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Buy" belassen. Aktuelle Markenchecks untermauerten die Anlagestory, schrieb James Grzinic in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er setzt generell darauf, dass der Sportartikelkonzern seine Stärke aus dem Schuh-Bereich in andere Segmente tragen kann./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 05:29 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 181,8EUR auf Tradegate (29. September 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 220

Kursziel alt: 220

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 220,00 € , was eine Steigerung von +22,05% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer