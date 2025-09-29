    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas
    JEFFERIES stuft Adidas auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Buy" belassen. Aktuelle Markenchecks untermauerten die Anlagestory, schrieb James Grzinic in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er setzt generell darauf, dass der Sportartikelkonzern seine Stärke aus dem Schuh-Bereich in andere Segmente tragen kann./rob/ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 05:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: James Grzinic
    Analysiertes Unternehmen: Adidas
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 220
    Kursziel alt: 220
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
