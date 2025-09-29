OPEC+ plant erneut Fördersteigerung – US-Schieferölanbieter leiden

Damit setzt die Allianz aus den Mitgliedsländern der Organisation erdölexportierender Staaten (OPEC) und ihren Partnern, darunter Russland, die Strategie fort, Marktanteile nach Jahren reduzierter Produktion zurückzugewinnen. Auch wenn die Preise darunter leiden.

Die Förderländer der OPEC+ stehen kurz vor der Entscheidung, ihre Ölförderung erneut auszuweiten. Nach Informationen aus Verhandlungskreisen wird bei einem Online-Treffen am 5. Oktober eine weitere Produktionssteigerung von mindestens 137.000 Barrel pro Tag für den November diskutiert – dieselbe Größenordnung wie der bereits geplante Oktober-Zuwachs.

Seit April hat OPEC+ ihre Politik der Produktionskürzungen umgekehrt und die Förderquoten bereits um mehr als 2,5 Millionen Barrel pro Tag erhöht – das entspricht rund 2,4 Prozent der weltweiten Nachfrage. Die Maßnahme dient vor allem dazu, verlorene Marktanteile gegenüber Konkurrenten wie US-Schieferölproduzenten zurückzuerobern, deren Förderkosten zum Teil deutlich höher sind als die von OPEC-Ländern wie Saudi-Arabien. Das könnte einige der US-Anbieter in den Ruin treiben.

Seit Beginn des Jahres fiel der Ölpreis von über 80 US-Dollar pro Barrel auf etwa 69 US-Dollar für Brent-Rohöl, womit ein Minus von rund 14 Prozent seit Januar zu verzeichnen ist. Trotz der kontinuierlichen Produktionssteigerungen blieb der Ölpreis vergleichsweise stabil und bewegte sich vor allem zwischen 60 und 70 US-Dollar pro Barrel. Ein kurzfristiger Preisanstieg über 70 US-Dollar wurde zuletzt durch ukrainische Drohnenangriffe auf russische Energieinfrastruktur ausgelöst, die Lieferketten und Raffinerien beeinträchtigten.

Die OPEC+ nutzt den moderaten Rückgang des Ölpreises strategisch. Die Gruppe verfolgt eine "Marktanteilsstrategie", wie Kim Fustier, Öl- und Gasanalyst bei HSBC, erläutert: "Wir rechnen nicht damit, dass die OPEC+ ihre Strategie ändert, solange die Ölpreise nicht deutlich fallen.“ Trotz Warnungen aus der Ölindustrie vor einem drohenden Überangebot absorbierte der Markt bislang die zusätzlichen Mengen weitgehend problemlos. Die geplanten Erhöhungen für Oktober und November sind zwar moderat, verdeutlichen aber den Kurswechsel von OPEC+: Weg von restriktiven Förderkürzungen hin zu einer Strategie, die den Fokus auf langfristige Marktanteilsgewinne legt.

Die Produktionserhöhung erfolgt in einem geopolitischen Spannungsfeld: Russlands Energieinfrastruktur steht unter Druck durch Sanktionen und militärische Angriffe, während Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman einen Besuch in Washington im November plant, um die US-amerikanische Regierung zu treffen. Die Entwicklungen zeigen, dass Ölpolitik zunehmend von einer Mischung aus Marktinteressen, geopolitischen Erwägungen und bilateralen Beziehungen geprägt ist.

US-Präsident Donald Trump macht Druck und hat bereits wiederholt niedrigere Kraftstoffpreise gefordert. Das kurbelt zwar die Wirtschaft an, bereitet aber gleichzeitig den US-Ölkonzernen aufgrund ihrer hohen Förderkosten Kopfzerbrechen.

Experten gehen davon aus, dass die OPEC+ ihren Kurs der vorsichtigen, stufenweisen Produktionssteigerungen fortsetzen wird, um sowohl die Marktanteile zu sichern als auch politische Ziele, etwa niedrige Ölpreise in den USA, zu unterstützen. Analysten rechnen damit, dass das Kartell weiterhin die Produktion gezielt steuert, um den globalen Ölmarkt im Gleichgewicht zu halten, während es gleichzeitig die wirtschaftlichen Interessen seiner Mitglieder wahrt.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

