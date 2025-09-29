Weed.de begrüßt Dr. Sebastián Marincolo als Director of Strategic Content & Editorial

BERLIN, 29. September 2025 /PRNewswire/ -- Weed.de („Weed"), eine etablierte digitale Plattform für Cannabis-Informationen und Gesundheitszugang in Deutschland, gibt die Ernennung von Dr. Sebastián Marincolo zum Director of Strategic Content & Editorial bekannt, der die Bildungs- und Medienabteilung „Knowledge Base" von Weed.de leiten wird.

Dr. Marincolo ist ein Philosoph mit einer Spezialisierung auf die Bewusstseinsforschung, mit über 20 Jahren internationaler Erfahrung als Cannabis-Forscher, Autor und Kommunikationsstratege. Er ist bekannt für seine Pionierarbeit zur Cannabis-Psychoaktivität und hat fünf Bücher zu diesem Thema geschrieben, darunter „Elevated: Cannabis as a Tool for Mind Enhancement" (2023). Seine Arbeiten fanden Beachtung bei renommierten Medien wie SPIEGEL Online, ZDF/3sat, Deutschlandfunk und globalen Podcasts. Zudem hat er zahlreiche Cannabis-Unternehmen bei Markenbildung und Kommunikation beraten. Marincolo ist außerdem Mitglied des europäischen wissenschaftlichen Beirats des Women's Cannabis Project und des wissenschaftlichen Beirats der Cannabis Initiative für Transdisziplinäre Analysen (CINTA).

Zuvor war er Direktor für Kommunikation und Marketing bei Canopy Growth Germany GmbH und half beim Aufbau von Europas größtem medizinischen Cannabis-Markt. Später leitete er die interne Kommunikation für Canopy Growth in sieben Ländern.

„Dr. Marincolos Expertise in Cannabis, Kommunikation und Philosophie ist in Europa einzigartig", sagte Richard Cowan, CEO von Weed.de. „Während Weed.de als etablierte Cannabis-Informations- und Zugangsplattform weiter wächst, wird Sebastiáns Vordenkerrolle unsere Marke stärken, die Bindung zu unseren Nutzern intensivieren und unsere Position in der Cannabis-Branche ausbauen."

Dr. Marincolo sagte: „Ich fühle mich geehrt, Weed.de in einer so transformativen Zeit für Deutschlands Cannabis-Markt beizutreten. Weed.de verbessert den Zugang für Nutzer und die Diskussion rund um die Cannabis-Kultur in Europa. Ich freue mich darauf, Patienten, Anbieter und die breitere Gemeinschaft zu unterstützen."

Mit mehr als 50.000 wiederkehrenden Nutzern monatlich und Tausenden neuen Nutzern jede Woche bedient Weed.de die deutsche Cannabis-Community. Die Plattform erleichtert den Zugang zu lizenzierten Ärzten, Apotheken, CBD-Shops und Anbauvereinigungen und bietet Produktinformationen zu über 2.300 Cannabis-Produkten sowie Informationen zu medizinischen und kulturellen Anwendungen. Mehr Informationen finden Sie auf Weed.de.

Über Weed.de

Weed.de wurde 2023 gegründet und ist eine etablierte digitale Informationsplattform für alle Cannabis-Themen in Deutschland. Geleitet von den Prinzipien der Offenheit und Verantwortung befähigt Weed.de Cannabis-Patienten, gut informierte, persönliche Entscheidungen in allen Aspekten des Cannabis-Gebrauchs zu treffen. Die Plattform verbindet Patienten mit lizenzierten Ärzten, Apotheken, CBD-Händlern und Cannabis-bezogenen Produkten. Weed.de bietet Zugang zu zuverlässigen, gut recherchierten Informationen und Beratung sowie Produktlisten, die es Patienten ermöglichen, Optionen zu vergleichen und Produkte über verbundene Händler zu beziehen. Von der fundierten Information bis hin zur Produktfindung und Kaufunterstützung ist Weed.de darauf ausgelegt, das gesamte Spektrum der Cannabis-Patienten in Deutschland zu bedienen.

Finde Deinen Weg mit Weed.de.

