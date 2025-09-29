JEFFERIES stuft Hugo Boss auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Frederick Wild rechnet in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht währungsbereinigt mit einer schwarzen Null beim Umsatzwachstum. Mit seiner Prognose für das operative Ergebnis sieht er sich 7 Prozent unter dem Konsens. Für das Gesamtjahr liegt er jeweils am unteren Ende der Zielspannen des Modekonzerns./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 11:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 40,86EUR auf Tradegate (29. September 2025, 08:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Frederick Wild
Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 41
Kursziel alt: 41
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
