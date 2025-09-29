BARCLAYS stuft Unilever PLC auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unilever von 5600 auf 5300 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Geschäft in Indien und Lateinamerika habe das Wachstum im dritten Quartal gebremst, schrieb Warren Ackerman am Montag. Der Konsumgüterkonzern habe aus seiner Sicht achtzehn Monate eines etwa vier- bis fünfjährigen Turnarounds absolviert./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 03:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 03:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 50,68EUR auf Tradegate (29. September 2025, 08:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Warren Ackerman
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 53
Kursziel alt: 56
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
