BARCLAYS stuft Unilever PLC auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unilever von 5600 auf 5300 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Geschäft in Indien und Lateinamerika habe das Wachstum im dritten Quartal gebremst, schrieb Warren Ackerman am Montag. Der Konsumgüterkonzern habe aus seiner Sicht achtzehn Monate eines etwa vier- bis fünfjährigen Turnarounds absolviert./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 03:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 03:50 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 50,68EUR auf Tradegate (29. September 2025, 08:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Warren Ackerman

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 53

Kursziel alt: 56

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



