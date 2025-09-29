81 0 Kommentare The Grounds senkt Verlust 2025: Hybridanleihe 6,00 % bis 02/24

The Grounds Real Estate Development AG zeigt im ersten Halbjahr 2025 deutliche Fortschritte: Der Verlust wurde erheblich reduziert, und es wird ein ausgeglichenes EBIT bei stabilen Umsätzen erwartet.

The Grounds Real Estate Development AG hat den Konzernverlust im ersten Halbjahr 2025 auf -1,1 Mio. EUR reduziert (H1 2024: -4,3 Mio. EUR).

Der Konzernumsatz für 2025 wird zwischen 9 Mio. EUR und 11 Mio. EUR prognostiziert, mit einem erwarteten ausgeglichenen Konzern-EBIT.

Die Umsatzerlöse im ersten Halbjahr 2025 betrugen 2,9 Mio. EUR, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt, hauptsächlich aufgrund rückläufiger Verkaufsvolumina.

Die Konzernbilanzsumme stieg leicht auf rund 169,9 Mio. EUR, während das Eigenkapital auf 44,1 Mio. EUR sank, was eine Eigenkapitalquote von 26,0 % ergibt.

Die langfristigen Schulden erhöhten sich auf 68,6 Mio. EUR, insbesondere durch neue Finanzverbindlichkeiten für erworbene Liegenschaften.

Die Übernahme des Asset Managements für Gesellschaften der insolventen Ziegert-Gruppe wird als wichtiger Meilenstein betrachtet, mit erwarteten Nettoumsätzen von über 3 Mio. EUR im Jahr 2025.





