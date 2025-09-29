Dieser Explorer gehört jetzt auf den Radar!

Fairchild Gold exploriert ein aussichtsreiches Kupfer-Gold-Projekt im Walker-Lane-Trend in Nevada mit klarer Finanzplanung, starker Nachbarschaft und einem erfahrenen Team.

Investment-Highlights

- 16,6 Quadratkilometer Projektfläche im Walker-Lane-Trend

- 20 historische Minen und über 160 Proben mit teils sehr hohen Gehalten

- Klare Roadmap mit Priorität auf Kupfer-Goldprojekt bis zur Bohrreife, zwölf Monate finanziert

- Hervorragende Infrastruktur nahe Las Vegas, ganzjährige Arbeitsmöglichkeit

- Schlanke Bewertung bei solider Kassenlage

In Nevada reift ein fokussierter Kupfer-Goldexplorer

Fairchild Gold (ISIN CA30371L1013, WKN A3D1D5) ist ein kanadischer Kupfer- und Goldexplorer im Westen der USA. Das Kernprojekt Nevada-Titan liegt im Walker-Lane-Trend, einem der produktivsten Metallgürtel der Vereinigten Staaten entlang der Grenze von Kalifornien und Nevada und ist für hochgradige Gold-, Silber- und Kupfervorkommen bekannt. Seit 2024 hat Fairchild seine Projektfläche hier gezielt erweitert und Kernrechte samt angrenzender Areale gesichert, sodass heute ein zusammenhängendes Gebiet von rund 16,6 Quadratkilometern im Clark County kontrolliert wird.

Die Nachbarschaft spricht für sich - der Walker-Lane-Gürtel ist bekannt für erfolgreiche Minen- und Entwicklungsprojekte, von der Round Mountain Goldmine von Kinross bis zum Bullfrog-Beatty-Distrikt, einer historische Goldgräberregion in Südwest-Nevada. Solche Referenzen zeigen, warum bei Explorern mit schlanker Bewertung hier regelmäßig Kurse stark steigen, sobald erste Bohrziele bestätigt sind.

Proben mit hohen Kupfer-Gold-Gehalten

Nevada Titan überzeugt durch Lage und Logistik. Nur rund 50 Kilometer asphaltierte Straße trennen das Projekt von Las Vegas, etwa 35 Kilometer vom nächsten Flughafen. Anschlüsse für Wasser- und Strom sind in Reichweite. Das ermöglicht ganzjährige Feldarbeiten und spart somit Kapital und Zeit. Gleichzeitig dokumentieren rund 20 historische Kleinminen wiederholte Erzvorkommen nahe der Oberfläche. Der damalige, selektive Abbau um 1900 war kaum systematisch - hier setzen nun moderne Explorationsmethoden gezielt an.