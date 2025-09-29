Sony Financial Group mit starkem Börsendebüt – Aktienkurs explodiert!

Mit einem spektakulärer Handelsstart hat die Sony Financial Group am Montag die Aufmerksamkeit in Asien auf sich gezogen. Die frisch abgespaltene Finanztochter von Sony Group legte bei ihrem Börsendebüt um 36 Prozent zu und übertraf damit deutlich die Erwartungen. Währenddessen entwickelten auch sich die asiatischen Leitindizes überwiegend positiv: Japans Märkte gaben leicht nach, andere Handelsplätze in der Region verzeichneten jedoch Zugewinne.

Die Aktie der Sony Financial Group wurde zum Handelsstart mit einem Referenzpreis von 150 Yen je Anteilsschein bewertet, was einer Marktkapitalisierung von rund 1 Billion Yen (über 6,7 Milliarden US-Dollar) entspricht. Das Unternehmen umfasst die Sparten Sony Life Insurance, Sony Assurance und Sony Bank.

Sony erklärte in einer Mitteilung, die Ausgliederung ermögliche der Einheit, künftig eigenständig Kapital für Wachstum aufzunehmen und dennoch vom Markenwert des Gesamtkonzerns zu profitieren. Als Hauptgrund für die Abspaltung nannte das Unternehmen die konkurrierenden Investitionsbedarfe in den Bereichen Unterhaltung und Halbleiter.

Japanische Leitindizes geben nach

Während die Sony-Tochter an ihrem ersten Handelstag glänzte, zeigten sich die japanischen Leitindizes schwächer. Der Nikkei 225 fiel um 0,84 Prozent, der breiter gefasste Topix verlor sogar 1,57 Prozent. Beide Indizes hatten am Freitag noch Rekordniveaus erreicht.

Korea und Hongkong erholen sich von Rückschlägen

Der Kospi in Südkorea stieg um 1,25 Prozent und machte damit einen Teil seiner Verluste vom Freitag wett, die durch Unsicherheit über Handelsgespräche mit Washington ausgelöst worden waren. Der Kosdaq gewann 1,29 Prozent.

In Hongkong legte der Hang Seng Index zum Handelsauftakt um 1,19 Prozent zu, während der technologieorientierte Hang Seng Tech Index 1,5 Prozent zulegte. Der chinesische CSI 300 bewegte sich dagegen kaum und schloss nahezu unverändert.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





