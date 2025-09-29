DroneShield Aktie hebt ab - 29.09.2025

Die DroneShield Aktie notiert aktuell bei 2,3800€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +12,00 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,2550 € entspricht. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von DroneShield über einen Zuwachs von +101,34 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die DroneShield Aktie damit um +38,62 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +38,62 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von DroneShield +472,55 % gewonnen.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +38,62 % 1 Monat +38,62 % 3 Monate +101,34 % 1 Jahr +216,54 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die starke Kursentwicklung der DroneShield Aktie, die in den letzten Tagen um über 18% gestiegen ist. Anleger zeigen sich optimistisch und erwarten, dass die Aktie sich verzehnfachen könnte, wobei ein Kursziel von 6 AUD genannt wird. Politische Entwicklungen, insbesondere in Dänemark, könnten die Nachfrage nach Drohnenabwehrsystemen weiter ankurbeln.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 875 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,12 Mrd. wert.

