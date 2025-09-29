    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmerican Critical Minerals AktievorwärtsNachrichten zu American Critical Minerals

    Besonders beachtet!

    American Critical Minerals - Aktie geht steil - 29.09.2025

    Am 29.09.2025 ist die American Critical Minerals Aktie, bisher, um +12,50 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der American Critical Minerals Aktie.

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    American Critical Minerals Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.09.2025

    Die American Critical Minerals Aktie konnte bisher um +12,50 % auf 0,2520 zulegen. Das sind +0,0280  mehr als am letzten Handelstag. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die American Critical Minerals Aktie damit um +55,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +57,96 %.

    American Critical Minerals Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +55,00 %
    1 Monat +57,96 %

    Informationen zur American Critical Minerals Aktie

    Es gibt 58 Mio. American Critical Minerals Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,07 Mio. wert.

    American Critical Minerals Aktie jetzt kaufen?


    Ob die American Critical Minerals Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur American Critical Minerals Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    American Critical Minerals

    ISIN:CA0249441001WKN:A40VTE





    Autor
    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
