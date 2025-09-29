American Critical Minerals - Aktie geht steil - 29.09.2025

Im Vergleich zur Vorwoche ist die American Critical Minerals Aktie damit um +55,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +57,96 %.

Die American Critical Minerals Aktie konnte bisher um +12,50 % auf 0,2520€ zulegen. Das sind +0,0280 € mehr als am letzten Handelstag. Wie geht es mit der Aktie weiter?

American Critical Minerals Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +55,00 % 1 Monat +57,96 %

Informationen zur American Critical Minerals Aktie

Es gibt 58 Mio. American Critical Minerals Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,07 Mio. wert.

American Critical Minerals Aktie jetzt kaufen?

Ob die American Critical Minerals Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur American Critical Minerals Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.