Diginex - Aktie zieht deutlich an - 29.09.2025

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Diginex über einen Zuwachs von +148,43 % freuen.

Am heutigen Handelstag konnte die Diginex Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,44 % im Plus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,31 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +108,00 %.

Diginex Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +14,31 % 1 Monat +108,00 % 3 Monate +148,43 %

Informationen zur Diginex Aktie

Es gibt 2 Mio. Diginex Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,21 Mio. wert.

Diginex Aktie jetzt kaufen?

Ob die Diginex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Diginex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.