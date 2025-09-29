First Majestic Silver Corporation - Aktie mit Kurssprung +4,38 % - 29.09.2025

Am heutigen Handelstag konnte die First Majestic Silver Corporation Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,38 % im Plus. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

First Majestic Silver Corporation ist ein führender Silberproduzent in Mexiko, spezialisiert auf Silber- und Goldminen. Hauptkonkurrenten sind Pan American Silver und Fresnillo. Das Unternehmen zeichnet sich durch innovative Technologien und eine starke Marktstellung in Mexiko aus.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die First Majestic Silver Corporation Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +55,42 %.

Allein seit letzter Woche ist die First Majestic Silver Corporation Aktie damit um +15,17 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +40,48 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +99,87 % gewonnen.

First Majestic Silver Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +15,17 % 1 Monat +40,48 % 3 Monate +55,42 % 1 Jahr +87,50 %

Informationen zur First Majestic Silver Corporation Aktie

Es gibt 489 Mio. First Majestic Silver Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,31 Mrd. wert.

First Majestic Silver Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die First Majestic Silver Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur First Majestic Silver Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.