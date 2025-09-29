    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLithium Americas AktievorwärtsNachrichten zu Lithium Americas

    Lithium Americas Aktie mit Kurseinbruch - 29.09.2025

    Am 29.09.2025 ist die Lithium Americas Aktie, bisher, um -4,43 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Lithium Americas Aktie.

    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Lithium Americas Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.09.2025

    Die Lithium Americas Aktie ist bisher um -4,43 % auf 5,1820 gefallen. Das sind -0,2400  weniger als am letzten Handelstag. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Lithium Americas-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +124,65 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lithium Americas Aktie damit um +96,70 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +109,62 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Lithium Americas +87,74 % gewonnen.

    Lithium Americas Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +96,70 %
    1 Monat +109,62 %
    3 Monate +124,65 %
    1 Jahr +126,36 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lithium Americas Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Lithium Americas Aktie, insbesondere hinsichtlich der Unsicherheiten bei der Finanzierung und der möglichen staatlichen Beteiligung durch die Trump-Administration. Einige Nutzer sind optimistisch und erwarten eine Rückkehr zur 10 Euro-Marke, während andere skeptisch sind und auf die lange Zeit bis zur Produktion hinweisen. Technische Analysen und Charts werden ebenfalls thematisiert, was die gemischte Stimmung unter den Teilnehmern widerspiegelt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Lithium Americas eingestellt.

    Informationen zur Lithium Americas Aktie

    Es gibt 243 Mio. Lithium Americas Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,28 Mrd. wert.

    Lithium Americas Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Lithium Americas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lithium Americas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lithium Americas

    -2,99 %
    +96,70 %
    +109,62 %
    +124,65 %
    +126,36 %
    -47,33 %
    ISIN:CA53681J1030WKN:A3ERHF



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen.
    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
