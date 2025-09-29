Xiaomi - Aktie unter Druck -4,07 % - 29.09.2025

Die Xiaomi Aktie notiert aktuell bei 5,8410€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,07 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,2480 € entspricht. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Xiaomi mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -10,86 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um -5,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,36 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Xiaomi +37,11 % gewonnen.

Xiaomi Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,25 % 1 Monat -0,36 % 3 Monate -10,86 % 1 Jahr +121,58 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Xiaomi Aktie, die in den letzten Tagen um 10 % gefallen ist. Die hohe Short-Quote von 32 % sorgt für Besorgnis, während einige Nutzer die aktuelle Situation als Kaufgelegenheit sehen. Goldman Sachs hat eine Kaufempfehlung ausgesprochen, was positiv bewertet wird. Zudem wird die finanzielle Stabilität des Unternehmens hervorgehoben, was die Diskussion über die Bewertung und zukünftige Entwicklung der Aktie beeinflusst.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Xiaomi eingestellt.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 22 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 125,83 Mrd. wert.

Xiaomi Aktie jetzt kaufen?

Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.