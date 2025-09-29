Canopy Growth Aktie auf Höhenflug - 29.09.2025

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Canopy Growth Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +12,29 %.

Die Canopy Growth Aktie konnte bisher um +15,48 % auf 1,3280€ zulegen. Das sind +0,1780 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Allein seit letzter Woche ist die Canopy Growth Aktie damit um +0,17 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,81 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -55,67 % verloren.

Canopy Growth Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,17 % 1 Monat -24,81 % 3 Monate +12,29 % 1 Jahr -71,34 %

Informationen zur Canopy Growth Aktie

Es gibt 312 Mio. Canopy Growth Aktien. Damit ist das Unternehmen 404,96 Mio. wert.

Canopy Growth Aktie jetzt kaufen?

Ob die Canopy Growth Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Canopy Growth Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.