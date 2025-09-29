Tilray Brands Aktie auf Höhenflug - 29.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Tilray Brands Aktie. Mit einer Performance von +11,45 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Tilray Brands ist ein führender Cannabisproduzent mit einem breiten Produktportfolio und starker internationaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Canopy Growth und Aurora Cannabis. Tilray punktet mit strategischen Partnerschaften und einer diversifizierten Produktpalette.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Tilray Brands über einen Zuwachs von +193,68 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tilray Brands Aktie damit um -4,70 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,58 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -22,42 % verloren.

Tilray Brands Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,70 % 1 Monat -20,58 % 3 Monate +193,68 % 1 Jahr -35,71 %

Informationen zur Tilray Brands Aktie

Es gibt 1 Mrd. Tilray Brands Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,23 Mrd. wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Tilray Brands Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tilray Brands Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tilray Brands Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.