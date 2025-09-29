    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTilray Brands AktievorwärtsNachrichten zu Tilray Brands

    Tilray Brands Aktie auf Höhenflug - 29.09.2025

    Am 29.09.2025 ist die Tilray Brands Aktie, bisher, um +11,45 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Tilray Brands Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Tilray Brands ist ein führender Cannabisproduzent mit einem breiten Produktportfolio und starker internationaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Canopy Growth und Aurora Cannabis. Tilray punktet mit strategischen Partnerschaften und einer diversifizierten Produktpalette.

    Tilray Brands Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.09.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Tilray Brands Aktie. Mit einer Performance von +11,45 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Tilray Brands über einen Zuwachs von +193,68 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tilray Brands Aktie damit um -4,70 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,58 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -22,42 % verloren.

    Tilray Brands Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,70 %
    1 Monat -20,58 %
    3 Monate +193,68 %
    1 Jahr -35,71 %

    Informationen zur Tilray Brands Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Tilray Brands Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,23 Mrd. wert.

    Tilray Brands Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Tilray Brands Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tilray Brands Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ISIN:US88688T1007WKN:A2JQSC



