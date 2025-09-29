AKTIE IM FOKUS
Klöckner & Co mit weiterem Erholungsversuch - Verkäufe in USA
- Klöckner & Co-Aktien steigen um 3,5% auf 5,83 Euro.
- Verkauf von US-Standorten steigert Umsatzanteil.
- Hoffnung auf Schutzzölle beflügelt Anleger erneut.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Klöckner & Co setzen Montagmorgen erneut zur Kurserholung an. Auf der Handelsplattform Tradegate gewannen die Papiere des Stahlhändlers bis zu 3,5 Prozent auf 5,83 Euro.
Am Markt kommt der Verkauf von acht US-Distributionsstandorten damit gut an. Damit will das Unternehmen den Umsatzanteil aus höherwertigem Geschäft und dem Service-Center-Geschäft um 5 Prozentpunkte auf etwa 86 Prozent steigern.
Am Freitag waren KlöCo-Papiere zwischenzeitlich schon einmal stark gestiegen. Auslöser war ein Pressebericht, der den Anlegern Hoffnung auf Schutzzölle vor China-Importen machte. Die Kursgewinne waren allerdings letztlich größtenteils wieder zusammengeschmolzen.
Damit waren die Aktien zurück in ihrer Handelsrange auf dem tiefsten Niveau seit Februar. Nun winkt ein neuerlicher Befreiungsversuch./ag/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kloeckner Aktie
Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,55 % und einem Kurs von 5,83 auf Tradegate (29. September 2025, 08:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kloeckner Aktie um +5,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,53 %.
Die Marktkapitalisierung von Kloeckner bezifferte sich zuletzt auf 577,55 Mio..
Kloeckner zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2857EUR. Von den letzten 7 Analysten der Kloeckner Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +2,74 %/+36,99 % bedeutet.
Kaufargumente: Klöckner ist stark in Nordamerika, digitalisiert den Stahlhandel und zahlt solide Dividende. Aktie unterbewertet, Kursziel laut Analysten bei 8–9 €.
Lohs Ambitionen: Hält über 40 %, will mehr. Sein erneuter Einstieg stabilisiert den Kurs und zeigt langfristiges Vertrauen.
Die Aktie ist rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 7,92 Euro B. Analysten sehen ein durchschnittliches Kursziel von 7,70 Euro, was einem möglichen Aufwärtspotenzial von über 37 % entspricht
Ich bin hier mit Unterbrechungen seit dem Jahr 1998 Aktionär - also jetzt 27 lange Jahre. 2007 stand die Aktie noch um 50 Euro. Es ist einfach ein Trauerspiel was hier gemacht wird. Ist ein Markt von den Gewinnaussichten her aufgrund eines ruinösen Wettbewerbs praktisch tot, dann muss man auch mal umsatteln in neue Geschäftsfelder. Das wird hier einfach nicht gemacht. Man hält stur am Metallhandel und an der Anarbeitung dafür fest. Man zieht sich zwar aus verlustreichen Ländern zurück - aber geht in neue Länder die einige Jahre später neue Verlustquellen werden. Man gewinnt also nichts. Einer Restrukturierung folgt die nächste - ohne erkennbaren positiven Ergebniseffekt.
Dazu kommt die permanente Schönfärberei. Man kann doch nicht einen Quartalsverlust von 28 Millionen Euro mit einer fast Verdreifachung des operativen Geldabflusses als solides Ergebnis bezeichnen, wie man es heute gemacht hat. Und erst recht nicht angesichts dramatischer Verschlechterungen in den USA, wo ganz viele Firmen ihre Prognosen zurücknehmen und das Schlimmste für ihr Geschäft erwarten, noch in Optimismus machen. Das Management scheint mir viel zu sehr in seiner Blase gefangen zu sein.