Klöckner & Co mit weiterem Erholungsversuch - Verkäufe in USA

rabajatis schrieb 07.05.25, 12:35

Welche Mission?



Ich bin hier mit Unterbrechungen seit dem Jahr 1998 Aktionär - also jetzt 27 lange Jahre. 2007 stand die Aktie noch um 50 Euro. Es ist einfach ein Trauerspiel was hier gemacht wird. Ist ein Markt von den Gewinnaussichten her aufgrund eines ruinösen Wettbewerbs praktisch tot, dann muss man auch mal umsatteln in neue Geschäftsfelder. Das wird hier einfach nicht gemacht. Man hält stur am Metallhandel und an der Anarbeitung dafür fest. Man zieht sich zwar aus verlustreichen Ländern zurück - aber geht in neue Länder die einige Jahre später neue Verlustquellen werden. Man gewinnt also nichts. Einer Restrukturierung folgt die nächste - ohne erkennbaren positiven Ergebniseffekt.



Dazu kommt die permanente Schönfärberei. Man kann doch nicht einen Quartalsverlust von 28 Millionen Euro mit einer fast Verdreifachung des operativen Geldabflusses als solides Ergebnis bezeichnen, wie man es heute gemacht hat. Und erst recht nicht angesichts dramatischer Verschlechterungen in den USA, wo ganz viele Firmen ihre Prognosen zurücknehmen und das Schlimmste für ihr Geschäft erwarten, noch in Optimismus machen. Das Management scheint mir viel zu sehr in seiner Blase gefangen zu sein.