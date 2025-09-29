    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKloeckner AktievorwärtsNachrichten zu Kloeckner

    AKTIE IM FOKUS

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Klöckner & Co mit weiterem Erholungsversuch - Verkäufe in USA

    Für Sie zusammengefasst
    • Klöckner & Co-Aktien steigen um 3,5% auf 5,83 Euro.
    • Verkauf von US-Standorten steigert Umsatzanteil.
    • Hoffnung auf Schutzzölle beflügelt Anleger erneut.
    AKTIE IM FOKUS - Klöckner & Co mit weiterem Erholungsversuch - Verkäufe in USA
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Klöckner & Co setzen Montagmorgen erneut zur Kurserholung an. Auf der Handelsplattform Tradegate gewannen die Papiere des Stahlhändlers bis zu 3,5 Prozent auf 5,83 Euro.

    Am Markt kommt der Verkauf von acht US-Distributionsstandorten damit gut an. Damit will das Unternehmen den Umsatzanteil aus höherwertigem Geschäft und dem Service-Center-Geschäft um 5 Prozentpunkte auf etwa 86 Prozent steigern.

    Am Freitag waren KlöCo-Papiere zwischenzeitlich schon einmal stark gestiegen. Auslöser war ein Pressebericht, der den Anlegern Hoffnung auf Schutzzölle vor China-Importen machte. Die Kursgewinne waren allerdings letztlich größtenteils wieder zusammengeschmolzen.

    Damit waren die Aktien zurück in ihrer Handelsrange auf dem tiefsten Niveau seit Februar. Nun winkt ein neuerlicher Befreiungsversuch./ag/zb

    Kloeckner

    +3,73 %
    +5,46 %
    -2,53 %
    -3,50 %
    +10,50 %
    -27,44 %
    +12,87 %
    -16,81 %
    -62,49 %
    ISIN:DE000KC01000WKN:KC0100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kloeckner Aktie

    Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,55 % und einem Kurs von 5,83 auf Tradegate (29. September 2025, 08:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kloeckner Aktie um +5,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kloeckner bezifferte sich zuletzt auf 577,55 Mio..

    Kloeckner zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2857EUR. Von den letzten 7 Analysten der Kloeckner Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +2,74 %/+36,99 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Kloeckner - KC0100 - DE000KC01000

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Kloeckner. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Klöckner & Co mit weiterem Erholungsversuch - Verkäufe in USA Aktien von Klöckner & Co setzen Montagmorgen erneut zur Kurserholung an. Auf der Handelsplattform Tradegate gewannen die Papiere des Stahlhändlers bis zu 3,5 Prozent auf 5,83 Euro. Am Markt kommt der Verkauf von acht US-Distributionsstandorten …