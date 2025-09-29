Aktien Frankfurt Ausblick
Moderate Gewinne zu Wochenbeginn
- Dax startet mit +0,3% in die neue Woche, bei 23.817 Punkten.
- US-Indizes erreichen Rekorde, Dax wartet auf Höchststand.
- Klöckner verkauft US-Standorte, Aktien steigen um 2,5%.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte mit einem leichten Plus in die neue Woche starten. Eine Stunde vor Handelsbeginn am Montag signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,3 Prozent auf 23.817 Punkte. Der EuroStoxx 50 wird 0,4 Prozent höher erwartet.
Am Freitag hatte es der Dax über die zuletzt immer wieder erfolglos angelaufene 21-Tage-Durchschnittslinie geschafft. Diese beschreibt den kurzfristigen Trend. Damit machte das Börsenbarometer den Anlegern wieder etwas Hoffnung auf ein Ende seiner zuletzt zähen Konsolidierung.
Während die US-Indizes in der Vorwoche weitere Rekorde erreichten, wartet der Dax seit Mitte Juli auf einen neuen Höchststand. Als nächste Charthürden warten die 100- und 50-Tage-Linien etwas über 23.900 Punkten. Diese beschreiben die mittel- und langfristigen Entwicklungen.
Datenseitig im Fokus stehen in der neuen Woche aus den USA die ISM-Einkaufsmanagerberichte am Mittwoch und Freitag sowie der Arbeitsmarktbericht zum Wochenabschluss.
Am Mittwoch - just zum Start in den üblicherweise saisonal an der Börse besseren Oktober - gerät ein alljährliches US-Problem wieder in den Fokus. "Wenn sich der US-Kongress nicht noch kurzfristig einigt, geht der US-Regierung am Mittwoch das Geld aus", so der Commerzbank-Experte Martin Hartmann.
Hierzulande steht mit Blick auf Einzelwerte Klöckner & Co im Fokus. Der Stahlhändler verkauft acht US-Distributionsstandorte. Sieben erwirbt Russel Metals und einen Service Steel Warehouse. Dadurch werde der Umsatzanteil aus dem höherwertigen Geschäft und dem Service-Center-Geschäft steigen, teilte das Unternehmen mit. Die Aktien von Klöckner & Co notierten auf der Handelsplattform Tradegate 2,5 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Freitag.
Beim Online-Apotheker Redcare Pharmacy kommt es zu einem Wechsel im Finanzressort. Jasper Eenhorst scheidet aus dem Vorstand aus, "um neue berufliche Chancen" zu ergreifen. Auf Tradegate gaben die Papiere leicht nach.
Die Lufthansa will unter anderem mit Stellenstreichungen in der Verwaltung deutlich profitabler werden. Dies geht aus einer Präsentation zum Kapitalmarkt in München hervor. Damit ging es für die Anteilsscheine der Fluggesellschaft auf Tradegate um knapp ein Prozent nach oben./la/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kloeckner Aktie
Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 23.834 auf Ariva Indikation (29. September 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kloeckner Aktie um +5,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,53 %.
Die Marktkapitalisierung von Kloeckner bezifferte sich zuletzt auf 577,55 Mio..
Kloeckner zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2857EUR. Von den letzten 7 Analysten der Kloeckner Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +2,74 %/+36,99 % bedeutet.
Habt ihr es denn immer noch nicht kapiert. Es geht ums daher labern, Aufmerksamkeit generieren
... wenn es so ein tolles Leben ist, warum nur zu Hobbyzwecken den ganzen Tag am Rechner kleben und das Forum zumüllen
Einfach traurig, den ganzen Tag nichts zu tun, an der Kiste kleben und zu jedem Thema etwas sagen, hauptsache quaseln können.
lalala , schön Tag allen :)
Schöner Move und jeder, der innerhalb dieses Runs mal 20 oder 30 Punkte in der laufenden Bewegung vorhergesagt hat, durfte sich an seinem kleinen Stück "Ruhm" erfreuen.... die Schnapszahlentrader wurden mit der durchlaufenen 444, 555 und 666 (wenn auch ohne jegliche Relevanz) ebenso 3x bedient, wieder jeder, der auf die vollen Hunderter setzte.
Große Klasse.... Mitteilungsbedürfnis gepaart mit der Suche nach Aufmerksamkeit, bestenfalls Anerkennung.... Glückwunsch!
Und ganz abgesehen von dem ganzen Trash -> Danke an watertaxi, Magnus und auch slabyedi für die gezeigten Charts, Informationen und Anregungen.
Gruß CB. 😎