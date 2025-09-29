JPMORGAN stuft PHILIPS NV auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 18,30 Euro auf "Neutral" belassen. David Adlington ließ in seinem am Montag vorliegenden Ausblick seine Schätzungen für den Medizintechnikkonzern weitgehend unverändert. Sein Rat an die Anleger lautet, bei den Aktien lediglich außenstehender Beobachter zu bleiben. Er begründete dies mit vergangenen Vorfällen, Zollauswirkungen und Wachstumsbedenken./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 01:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 01:47 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 01:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 01:47 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 22,97EUR auf Tradegate (29. September 2025, 08:37 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 18,30
Kursziel alt: 18,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 18,30
Kursziel alt: 18,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte