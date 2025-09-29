    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKoninklijke Philips AktievorwärtsNachrichten zu Koninklijke Philips
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft PHILIPS NV auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 18,30 Euro auf "Neutral" belassen. David Adlington ließ in seinem am Montag vorliegenden Ausblick seine Schätzungen für den Medizintechnikkonzern weitgehend unverändert. Sein Rat an die Anleger lautet, bei den Aktien lediglich außenstehender Beobachter zu bleiben. Er begründete dies mit vergangenen Vorfällen, Zollauswirkungen und Wachstumsbedenken./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 01:23 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 01:47 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 22,97EUR auf Tradegate (29. September 2025, 08:37 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: David Adlington
    Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 18,30
    Kursziel alt: 18,30
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 18,30, was einem Rückgang von -20,40% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft PHILIPS NV auf 'Neutral' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 18,30 Euro auf "Neutral" belassen. David Adlington ließ in seinem am Montag vorliegenden Ausblick seine Schätzungen für den …