    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAstraZeneca AktievorwärtsNachrichten zu AstraZeneca
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Richard Vosser rechnet laut seinem am Montag vorliegenden Quartalszahlen-Ausblick mit einem soliden dritten Quartal. Beim Kerngewinn je Aktie liege er 1 Prozent über dem Analystenkonsens. Er erwartet außerdem eine erneute Bestätigung des diesjährigen Ausblicks, was die Konsensschätzungen untermauere./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 01:47 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 01:47 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 126,2EUR auf Tradegate (29. September 2025, 08:03 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Richard Vosser
    Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 140
    Kursziel alt: 140
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Richard Vosser rechnet laut seinem am Montag vorliegenden Quartalszahlen-Ausblick mit einem soliden dritten Quartal. Beim …