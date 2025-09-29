JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Samik Chatterjee wertete am Sonntag aktuelle Daten zur Produktverfügbarkeit aus. Er stellte dabei weiterhin lange Lieferzeiten für die Standard-, Pro- und Pro Max-Varianten fest, was auf eine hohe Gesamtnachfrage für die iPhone 17-Modellreihe hindeute./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 14:08 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2025 / 14:31 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 217,7EUR auf Tradegate (29. September 2025, 08:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Samik Chatterjee

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 280

Kursziel alt: 280

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

