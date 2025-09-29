    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Samik Chatterjee wertete am Sonntag aktuelle Daten zur Produktverfügbarkeit aus. Er stellte dabei weiterhin lange Lieferzeiten für die Standard-, Pro- und Pro Max-Varianten fest, was auf eine hohe Gesamtnachfrage für die iPhone 17-Modellreihe hindeute./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 14:08 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2025 / 14:31 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 217,7EUR auf Tradegate (29. September 2025, 08:45 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Samik Chatterjee
    Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 280
    Kursziel alt: 280
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 280,00$, was eine Steigerung von +9,61% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Samik Chatterjee wertete am Sonntag aktuelle Daten zur Produktverfügbarkeit aus. Er stellte dabei weiterhin lange Lieferzeiten für die …