Rheinmetall: "Heißeste Aktie Europas" – doch Bernstein setzt auf diesen Rivalen

Die Experten verweisen auf die rasante Transformation des Unternehmens. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs hätten sich die Papiere um mehr als 2.000 Prozent verteuert. Rheinmetall habe vor allem durch frühzeitige Investitionen in Produktionskapazitäten profitiert. Die Jahresproduktion von 155-Millimeter-Granaten sei von 70.000 im Jahr 2022 auf rund 750.000 in diesem Jahr gestiegen und solle bis 2027 auf 1,5 Millionen ausgeweitet werden. Munition mache inzwischen 27 Prozent der Umsätze und über die Hälfte des Gewinns aus. Auch Fahrzeuge und Elektroniksysteme tragen erheblich zum Geschäft bei.

Bernstein hat die Beobachtung der Rheinmetall-Aktie begonnen und den DAX-Konzern in einer Ersteinschätzung am Freitag als "heißeste Aktie Europas" bezeichnet. Die Analysten stufen die Papiere mit "Market-Perform" ein und setzen das Kursziel auf 1960 Euro. Damit sehen sie das Potenzial nach oben begrenzt. Rheinmetall sei "bereits auf Perfektion bepreist" und werde rund zehn Prozent über dem Branchenschnitt bewertet.

Die Umsätze stiegen von knapp zehn Milliarden Euro im Jahr 2024 auf voraussichtlich 12,8 Milliarden 2025. Bis 2026 rechnet Bernstein mit 16,8 Milliarden Euro, das operative Ergebnis könnte sich in diesem Zeitraum mehr als verdoppeln. Rückenwind kommt vom 100-Milliarden-Euro-Sonderfonds der Bundeswehr, von dem fast die Hälfte an Rheinmetall geflossen sei. Deutschland mache rund 30 Prozent der Erlöse aus, dazu kämen zahlreiche Aufträge anderer NATO-Staaten.

Mittelfristig sehen die Analysten jedoch Risiken. Nach der Phase der Bestandsauffüllung und einem möglichen Waffenstillstand könne die Nachfrage nach kurzzyklischen Produkten wie Munition oder gepanzerten Fahrzeugen zurückgehen. Rheinmetall müsse deshalb stärker auf langfristige Projekte wie Drohnen oder Luftverteidigung setzen. Die Elektroniksparte sei hier das "Kronjuwel", doch deren Ausbau sei teuer und langwierig. "Ein Übergang zu einem langzyklischen Portfolio werde lang und kostspielig sein", warnt Bernstein.

Als attraktiver bewerten die Analysten derzeit Wettbewerber BAE Systems. Dort sei das Risiko-Rendite-Profil günstiger, während die Erwartungen bei Rheinmetall bereits sehr hoch seien.

Zuletzt hatte die Aktie zwar ein neues Rekordhoch von 1.984 Euro markiert, drehte anschließend aber ins Minus. Andere Häuser wie MWB Research und UBS halten dagegen an deutlich höheren Kurszielen von 2.500 Euro fest.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





