Jefferies hebt Ziel für Munich Re auf 555 Euro - 'Hold'

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 543 auf Tradegate (29. September 2025, 08:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um +4,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,29 %.

Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 70,73 Mrd..

Münchener Rück zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 582,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 485,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 650,00EUR was eine Bandbreite von -10,52 %/+19,93 % bedeutet.