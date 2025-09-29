ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Munich Re auf 555 Euro - 'Hold'
- Jefferies hebt Kursziel für Munich Re auf 555 Euro.
- Einstufung bleibt auf "Hold", Risiken bei Ausschüttungen.
- Dividende und Rückkäufe könnten erhöht werden.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Munich Re von 485 auf 555 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Philip Kett passte seine Schätzungen am Sonntag angesichts des nahen Kapitalmarkttags an die weitergehende Strategie der Münchner an. Bei den Ausschüttungen sieht er Enttäuschungsrisiken. So rechnet er zwar mit einer Aufstockung der Dividende und der Aktienrückkäufe. Das Management dürfte sich aber nicht auf konkrete Ausschüttungspläne für die Zukunft festlegen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 00:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2025 / 19:00 / ET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 543 auf Tradegate (29. September 2025, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um +4,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,29 %.
Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 70,73 Mrd..
Münchener Rück zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 582,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 485,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 650,00EUR was eine Bandbreite von -10,52 %/+19,93 % bedeutet.
Bei Kurs 500 € kann man gut nachkaufen; ausgehend von 20 Euro Dividende im Mai 2026 entspricht das 4 % Dividendenrendite...das wird den Kurs nach unten absichern und bleibt auch den institutionellen Anlegern nicht verborgen
Statt zu spekulieren, wäre ein Blick in den von der HV gebilligten Vergütungsbericht sinnvoll. Ich lese daraus, es gibt keine Aktienoptionen, etc., Bonus in Cash, Vorstand muss Aktien der Gesellschaft in Höhe ihrer jeweils aktuellen jährlichen Brutto-Grundvergütung halten. Für neue Vorstandsmitglieder gilt eine fünfjährige Aufbauphase (siehe S. 28).
So langsam wird es kritisch für den Kurs.