    ANALYSE-FLASH

    Jefferies hebt Ziel für Munich Re auf 555 Euro - 'Hold'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies hebt Kursziel für Munich Re auf 555 Euro.
    • Einstufung bleibt auf "Hold", Risiken bei Ausschüttungen.
    • Dividende und Rückkäufe könnten erhöht werden.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Munich Re von 485 auf 555 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Philip Kett passte seine Schätzungen am Sonntag angesichts des nahen Kapitalmarkttags an die weitergehende Strategie der Münchner an. Bei den Ausschüttungen sieht er Enttäuschungsrisiken. So rechnet er zwar mit einer Aufstockung der Dividende und der Aktienrückkäufe. Das Management dürfte sich aber nicht auf konkrete Ausschüttungspläne für die Zukunft festlegen./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 00:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2025 / 19:00 / ET

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

    Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 543 auf Tradegate (29. September 2025, 08:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um +4,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 70,73 Mrd..

    Münchener Rück zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 582,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 485,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 650,00EUR was eine Bandbreite von -10,52 %/+19,93 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 555 Euro

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
