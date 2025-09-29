Pharmakonzern GSK bekommt neuen Unternehmenschef
- GSK bekommt 2026 neuen CEO: Luke Miels übernimmt.
- Miels war bisher Chief Commercial Officer bei GSK.
- Walmsley betont: 2026 ist entscheidend für GSK.
LONDON (dpa-AFX) - Der britische Arzneimittelhersteller GSK wird ab dem kommenden Jahr einen neuen Unternehmenschef bekommen. Marketing- und Vertriebschef Luke Miels werde die Nachfolge der derzeitigen Unternehmenschefin Emma Walmsley antreten, teilte das Unternehmen am Montag in London mit. Der Manager soll am 1. Januar 2026 die volle Verantwortung als Konzernchef übernehmen und dem Leitungsgremium beitreten.
Miels kam den Unternehmensangaben zufolge 2017 zu GSK und ist derzeit als sogenannter Chief Commercial Officer weltweit für Arzneimittel und Impfstoffe verantwortlich. Der Manager sei maßgeblich am Aufbau des Spezialmedikamentenportfolios vor allem in den Bereichen Onkologie und Atemwegserkrankungen beteiligt gewesen, hieß es.
"2026 ist für GSK ein entscheidendes Jahr, um den Kurs für das kommende Jahrzehnt festzulegen, und ich glaube, dass dies der richtige Zeitpunkt für eine neue Führung ist", sagte die scheidende Unternehmenschefin. Unter der Führung von Walmsley hat sich GSK auf die Entwicklung von Spezialmedikamenten und Impfstoffen konzentriert und mehrere wichtige neue Produkte auf den Markt gebracht. Gleichzeitig wurde der Bereich Consumer Healthcare ausgegliedert und es entstand mit Haleon ein neues Unternehmen dafür./mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GSK Aktie
Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 17,21 auf Tradegate (29. September 2025, 08:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GSK Aktie um -1,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,62 %.
Die Marktkapitalisierung von GSK bezifferte sich zuletzt auf 71,12 Mrd..
GSK zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,375GBP. Von den letzten 8 Analysten der GSK Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 22,000GBP was eine Bandbreite von -20,68 %/+24,65 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu GSK - A3DMB5 - GB00BN7SWP63
Das denkt die wallstreetONLINE Community über GSK. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Curevac und GSK bekommen Zahlung in Höhe von 740 Mio. $ wegen Corona Impfstoffen https://www.tagesschau.de/inland/regional/badenwuerttemberg/swr-corona-impfstoffe-einigung-im-patentstreit-von-curevac-und-biontech-100.html
Meine Einschätzung:
Operativer Gewinn: +23 % auf 2 Mrd. GBP
Gewinn je Aktie: 46,5 Pence – über den Erwartungen
Starke Segmente: Krebsmedikamente, HIV-Therapien, Impfstoffe (z. B. Shingrix gegen Gürtelrose)
Stabilität: Gewinnstabilität bei 0,71 von 1,0 – sehr solide