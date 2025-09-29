Pharmakonzern GSK bekommt neuen Unternehmenschef

"2026 ist für GSK ein entscheidendes Jahr, um den Kurs für das kommende Jahrzehnt festzulegen, und ich glaube, dass dies der richtige Zeitpunkt für eine neue Führung ist", sagte die scheidende Unternehmenschefin. Unter der Führung von Walmsley hat sich GSK auf die Entwicklung von Spezialmedikamenten und Impfstoffen konzentriert und mehrere wichtige neue Produkte auf den Markt gebracht. Gleichzeitig wurde der Bereich Consumer Healthcare ausgegliedert und es entstand mit Haleon ein neues Unternehmen dafür./mne/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GSK Aktie

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 17,21 auf Tradegate (29. September 2025, 08:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GSK Aktie um -1,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,62 %.

Die Marktkapitalisierung von GSK bezifferte sich zuletzt auf 71,12 Mrd..

GSK zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,375GBP. Von den letzten 8 Analysten der GSK Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 22,000GBP was eine Bandbreite von -20,68 %/+24,65 % bedeutet.