RBC stuft BOEING CO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Fundamentaldaten des Flugzeugbauers seien anhaltend stark, schrieb Ken Herbert in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Allerdings dürfte sich das Free-Cashflow-Ziel für 2027 von 10 Milliarden US-Dollar auf 2028 verschieben./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 20:10 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2025 / 20:10 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 190EUR auf Tradegate (29. September 2025, 08:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ken Herbert

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

