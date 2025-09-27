Aktie startet durch!

Der angeschlagene Flugzeughersteller Boeing erhält nach einer Phase erheblicher Vertrauensverluste wieder erweiterte Befugnisse bei der Freigabe neuer Passagierflugzeuge. Ab Montag, dem 29. September, ist das Unternehmen berechtigt, die abschließenden Sicherheitsprüfungen für neue Mittelstreckenflugzeuge der 737-Max-Reihe sowie für Großraumjets des Typs 787 „Dreamliner“ durchzuführen und die entsprechenden Lufttüchtigkeitszeugnisse auszustellen. Boeing steht aufgrund von Zwischenfällen und Qualitätsmängeln seit geraumer Zeit unter verstärkter Kontrolle durch die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA). Infolgedessen war die Produktion der 737-Max-Modelle auf maximal 38 Flugzeuge pro Monat begrenzt, um die Einhaltung der Qualitäts- und Sicherheitsstandards sicherzustellen. Der im Jahr 2024 neu ernannte Boeing-Chef Kelly Ortberg hatte zuletzt den Wunsch geäußert, die Produktionskapazität auf 42 Maschinen pro Monat erhöhen zu dürfen.

Das Luftfahrtunternehmen Boeing ist seit den beiden Abstürzen der Muster Boeing 737 aufgrund einer fehlerhaften Software in die Verlustzone gerutscht. Seit 2019 weist Boeing mehr oder weniger hohe Verluste aus. Diese Negativserie sollte 2026 zu Ende gehen und der Break-even geschafft werden. Mehr Autonomie in der Qualitätssicherung ist ein erster Schritt in diese Richtung. Seit den Abstürzen der beiden 737 Max und dem Kurseinbruch wegen der Einschränkungen als Folge der Coronakrise befindet sich der Aktienkurs seit April 2020 in einer Seitwärtsrange, die von der Unterstützung bei 120,57 US-Dollar und dem Widerstand bei 267,54 US-Dollar eingefasst wird. Aktuell notiert der Kurs bei 221,26 US-Dollar im oberen Viertel dieser Range, wobei das Momentum nach oben gerichtet ist. Gelingt es den Bullen, den Widerstand bei 242,69 US-Dollar zu überwinden, könnte die obere Grenze bei 267,54 US-Dollar ins Visier geraten. Positiv sollte sich auch das Standbein in der Rüstungsindustrie auswirken, nachdem weltweit wieder mehr Geld dafür ausgegeben wird. Bei eventuellen endogenen Kursrücksetzern sollten die Unterstützungen bei 218,42 US-Dollar und 196,06 US-Dollar den Verkaufsdruck mildern. Die Konsensschätzung des erwarteten KGV für das Jahr 2027 liegt aktuell bei 28,13 und somit rund 8 Punkte über dem Wert bei Airbus.

Boeing Company (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Der Aktienkurs von Boeing hat sich seit dem Tief aufgrund des von Donald Trump ausgerufenen Liberation Day wieder in das obere Viertel der seit April 2020 andauernden Seitwärtsrange bewegt. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JH12TE) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie von Boeing in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,86 profitieren. Das Ziel sei bei 244,69 US-Dollar angenommen (6,83 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 25 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 201,21 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 3,12 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JH12TE Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,81 – 4,82 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 165,31 US-Dollar Basiswert: Boeing Company KO-Schwelle: 165,31 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 221,26 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 6,83 Euro Hebel: 3,86 Kurschance: + 42 Prozent Quelle J.P. Morgan

