    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBoeing AktievorwärtsNachrichten zu Boeing
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft BOEING CO auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 280 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Flugzeugbauer habe Fortschritte gemacht in den Gesprächen mit der US-Bundesluftfahrtbehörde FAA, schrieb Gavin Parsons am Freitagnachmittag. Boeing sei kurz davor, die Flugtauglichkeit bei der Auslieferung von 737-Max- und 787-Jets in eingeschränktem Maße wieder selbst feststellen zu können. Dies sei gut für den Fertigungsprozess. Positiv würde der Experte es auch werten, wenn die FAA wie in einem Medienbericht angedeutet eine höhere monatliche Produktion von 737-Max-Flugzeugen erlauben würde./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 15:22 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 190,5EUR auf Tradegate (29. September 2025, 08:58 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Gavin Parsons
    Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 280
    Kursziel alt: 280
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 280,00$, was eine Steigerung von +26,55% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft BOEING CO auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 280 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Flugzeugbauer habe Fortschritte gemacht in den Gesprächen mit der US-Bundesluftfahrtbehörde FAA, schrieb Gavin Parsons am …