UBS stuft BOEING CO auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 280 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Flugzeugbauer habe Fortschritte gemacht in den Gesprächen mit der US-Bundesluftfahrtbehörde FAA, schrieb Gavin Parsons am Freitagnachmittag. Boeing sei kurz davor, die Flugtauglichkeit bei der Auslieferung von 737-Max- und 787-Jets in eingeschränktem Maße wieder selbst feststellen zu können. Dies sei gut für den Fertigungsprozess. Positiv würde der Experte es auch werten, wenn die FAA wie in einem Medienbericht angedeutet eine höhere monatliche Produktion von 737-Max-Flugzeugen erlauben würde./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 15:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 190,5EUR auf Tradegate (29. September 2025, 08:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Gavin Parsons

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 280

Kursziel alt: 280

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

