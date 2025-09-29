    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDaimler Truck Holding AktievorwärtsNachrichten zu Daimler Truck Holding

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan senkt Ziel für Daimler Truck auf 50 Euro - 'Overweight'

    • JPMorgan senkt Kursziel für Daimler Truck auf 50 Euro.
    • Einstufung bleibt auf "Overweight" trotz Unsicherheiten.
    • Vorsicht wegen US-Zöllen und schwachem Güterverkehr.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Daimler Truck von 56 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Jose Asumendi verfolgt wegen der angekündigten US-Zölle bei dem Nutzfahrzeugbauer einen vorsichtigen Ansatz. Er rechnet laut seinem Kommentar vom Montag 2026 auch nicht mehr mit einer deutlichen Markterholung angesichts der anhaltenden Schwäche im US-Güterverkehrssektor und der Unsicherheit im Zusammenhang mit der EPA-2027-Abgasrichtlinie. Frühere Erholungsprognosen, die auf starken Vorbestellungen beruhten, seien nicht mehr gerechtfertigt./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 05:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 05:40 / BST

    Daimler Truck Holding

    ISIN:DE000DTR0CK8WKN:DTR0CK

     

    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 50 Euro

