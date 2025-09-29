DAS BIRKENSTOCK ATELIER - EIN POP-UP-SPACE IM HERZEN VOM PARISER LE MARAIS

Der temporäre Community-Space stärkt BIRKENSTOCKs Markenpräsenz in Paris und dient als Plattform für Storytelling, die Inszenierung von Handwerkskunst und kreativen Austausch. Das ATELIER schlägt eine Brücke zwischen BIRKENSTOCKs über 250 Jahre langer Schuhmacher-Tradition mit orthopädischen Wurzeln und der Pariser Kulturszene und erlaubt einen detaillierten Blick auf die Kreation legendärer BIRKENSTOCK Modelle wie die ARIZONA Sandale oder den BOSTON Clog, um die Markenwerte Qualität, Tradition und Funktion einmal mehr zu zelebrieren. In Form von immersiven Erlebnissen werden mehr als zweieinhalb Jahrhunderte Schuhmachertradition und orthopädische Innovation auf Basis von BIRKENSTOCKs Purpose zum Leben erweckt: allen Menschen das "naturgewollte Gehen" zu ermöglichen.

LINZ AM RHEIN, Deutschland und PARIS, 29. September 2025 /PRNewswire/ -- BIRKENSTOCK präsentiert das BIRKENSTOCK ATELIER – einen exklusiven Pop-up-Space im lebendigen Pariser Viertel Le Marais.

EIN STUDIO VON MATERIALIEN, EIN ORT FÜR IDEEN

Die puristische Innengestaltung des ATELIER spiegelt BIRKENSTOCKs Bekenntnis zu zeitlosem Design, Qualität, und Funktion wider. Als signifikantestes Element fungiert Kork, ein natürliches, langlebiges Naturmaterial und das Fundament des Original BIRKENSTOCK Fußbetts - als Ausdruck des intrinsischen Markenengagements für Fußgesundheit. Die Einrichtung ist eklektisch und schlicht und greift die Charakteristik eines Ateliers auf, in dem Dinge mit Sorgfalt und Bewusstheit kreiert werden – so wie die Produkte von BIRKENSTOCK.

EINE DYNAMISCHE COMMUNITY

Über einen Zeitraum von drei Monaten bietet das BIRKENSTOCK ATELIER ein kuratiertes Kulturprogramm an der Schnittstelle von Kunst, Design, Handwerk und Gesundheit, das der kreativen und vorwärtsgewandten Energie von Paris entspricht.

Gäste erwartet ein vielfältiges Angebot an Künstlergesprächen, Live-Musik, -Workshops, Wellness-Ritualen und Community-Treffen für alle, die BIRKENSTOCKs Markenwerte teilen und über die Art wie sie sich kleiden, die Welt authentisch mitgestalten möchten.

Ein Café und eine Bibliothek laden Gäste zum Verweilen ein, um in die BIRKENSTOCK Welt und Geschichte einzutauchen. Das „BOOK OF BIRKENSTOCK" und der mehrbändige Bildband „OLD MILLS NEVER DIE", zusammengestellt von Gerd Steidl mit Fotografien von Henry Leutwyler, Werner Bartsch und Jürgen Teller sowie eine Auswahl der grafischen Arbeiten von Carl Birkenstock, nehmen Besucherinnen und Besucher mit auf eine visuelle Reise durch die Geschichte und Tradition von BIRKENSTOCK und gewähren Einblicke in die kulturelle Relevanz der Marke über Dekaden hinweg.