TUI: Überträgt Neubau-Slots an TUI Cruises und stärkt Wachstumsziele
TUI AG setzt auf Wachstum und Innovation: Durch die Übertragung von Neubau-Slots an TUI Cruises plant das Unternehmen eine strategische Expansion in Großbritannien und Nordeuropa.
Foto: Soeren Stache - dpa-Zentralbild/dpa
- TUI AG überträgt zwei Neubau-Slots an TUI Cruises zur strategischen Neuausrichtung und Expansion in UK und Nordeuropa.
- Die Neubau-Slots sind für Schiffs-Auslieferungen in den Geschäftsjahren 2031 und 2033 vorgesehen.
- Marella Cruises wird weiterhin mit der bestehenden Flotte erfolgreich operieren.
- TUI Cruises hat neue Schiffsbauverträge für größere Schiffe bei Fincantieri abgeschlossen.
- Der TUI-Anteil am Gewinn der neuen Schiffe wird voraussichtlich ähnlich hoch sein wie bei den Schwesterschiffen Mein Schiff Relax und Mein Schiff Flow.
- Die Nettoverschuldung der TUI Group bleibt unverändert, und das Unternehmen strebt einen Nettoverschuldungsgrad von unter 1,0x an.
Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei TUI ist am 10.12.2025.
Der Kurs von TUI lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,8450EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,23 % im Minus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.152,89PKT (+0,39 %).
