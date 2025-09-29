    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRedcare Pharmacy AktievorwärtsNachrichten zu Redcare Pharmacy

    Redcare Pharmacy - Aktie stürzt ab -4,35 % - 29.09.2025

    Am 29.09.2025 ist die Redcare Pharmacy Aktie, bisher, um -4,35 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Redcare Pharmacy Aktie.

    Foto: jarmoluk - unsplash

    Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

    Redcare Pharmacy Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.09.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Redcare Pharmacy Aktie. Mit einer Performance von -4,35 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Redcare Pharmacy Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -15,38 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um +0,39 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,29 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Redcare Pharmacy -41,67 % verloren.

    Redcare Pharmacy Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,39 %
    1 Monat -5,29 %
    3 Monate -15,38 %
    1 Jahr -42,88 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Redcare Pharmacy Aktie, die von einem hohen Anteil an Leerverkäufen (über 11%) und dem Rückzug mehrerer Vorstandsmitglieder geprägt ist. Anleger äußern Bedenken über die Kursentwicklung und spekulieren auf mögliche Rückgänge, während einige Positionen eröffnen. Zudem wird eine Abnahme der Handelsumsätze beobachtet, was auf sinkende Liquidität hindeutet und die Leerverkäufer unter Druck setzen könnte.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

    Zur Redcare Pharmacy Diskussion

    Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,55 Mrd. wert.

    Moderate Gewinne zu Wochenbeginn


    Der Dax dürfte mit einem leichten Plus in die neue Woche starten. Eine Stunde vor Handelsbeginn am Montag signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,3 Prozent auf 23.817 Punkte. Der EuroStoxx …

    Redcare Pharmacy Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Redcare Pharmacy

    -2,79 %
    +0,39 %
    -5,29 %
    -15,38 %
    -42,88 %
    +80,49 %
    -49,24 %
    +141,45 %
    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94



