SMA Solar Technology Aktie mit kräftigem Kursplus - 29.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SMA Solar Technology Aktie. Mit einer Performance von +4,39 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

SMA Solar Technology ist ein führender Anbieter von Photovoltaik-Lösungen, bekannt für seine Wechselrichter und Energiemanagementsysteme. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Huawei und SolarEdge. SMA's Innovationskraft und Servicequalität heben es von der Konkurrenz ab.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von SMA Solar Technology in den letzten drei Monaten Verluste von -4,03 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um -2,33 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,80 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SMA Solar Technology auf +53,63 %.

SMA Solar Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,33 % 1 Monat -8,80 % 3 Monate -4,03 % 1 Jahr +12,58 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 723,84 Mio. wert.

SMA Solar Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.