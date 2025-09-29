    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSILTRONIC AG AktievorwärtsNachrichten zu SILTRONIC AG

    SILTRONIC AG Aktie steigt um +2,51 % - 29.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die SILTRONIC AG Aktie bisher um +2,51 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SILTRONIC AG Aktie.

    Foto: Adobe Stock

    Siltronic AG ist ein führender Hersteller von Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie, bekannt für hohe Qualität und Innovation. Wichtige Konkurrenten sind Shin-Etsu und SUMCO. Die starke Marktstellung und technologische Expertise heben Siltronic von anderen ab.

    SILTRONIC AG Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.09.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die SILTRONIC AG Aktie. Mit einer Performance von +2,51 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von SILTRONIC AG über einen Zuwachs von +6,96 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um +5,45 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,89 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -4,14 % verloren.

    SILTRONIC AG Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,45 %
    1 Monat +20,89 %
    3 Monate +6,96 %
    1 Jahr -35,95 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SILTRONIC AG Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Siltronic AG Aktie, insbesondere im Hinblick auf das Wachstumspotenzial durch KI-Infrastruktur. Anleger erwarten positive Impulse in den kommenden Jahren, äußern jedoch Bedenken über einen hohen RSI-Wert, der auf eine mögliche Überbewertung hinweist. Die Reduzierung des Anteils verliehener Aktien durch Union Investment wird als positives Signal gewertet, während die allgemeine Marktentwicklung und technische Analysen im Fokus stehen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.

    Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

    Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,35 Mrd. wert.

    SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SILTRONIC AG

    +3,01 %
    +5,45 %
    +20,89 %
    +6,96 %
    -35,95 %
    -26,93 %
    -40,40 %
    +88,58 %
    +18,61 %
    ISIN:DE000WAF3001WKN:WAF300



    Autor folgen
    RSS-Feed abonnieren

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
