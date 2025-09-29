BioNxt meldet Meilensteine beim sublingualen Cladribin-Medikament gegen Multiple Sklerose, einschließlich Großtierstudie zur Validierung und Dosisoptimierung

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 29. September 2025 / BioNxt Solutions Inc. („BioNxt“ oder das „Unternehmen“) (CSE: BNXT | OTCQB: BNXTF | FWB: BXT), ein auf innovative Arzneimittelverabreichungs-Technologien spezialisiertes Biowissenschaftsunternehmen, veröffentlicht hiermit ein Update zu seinem Programm für die Neuformulierung seines proprietären sublingualen Schmelzfilms von Cladribin (BNT23001). Es handelt sich dabei um eine Arzneimittelverabreichungsplattform der nächsten Generation, mit der die Bioverfügbarkeit, die Therapietreue der Patienten und die Therapieergebnisse (Outcome) bei der Behandlung von neurologischen Erkrankungen, insbesondere der Multiplen Sklerose (MS), verbessert werden sollen.

Programm zum sublingualen Cladribin-Schmelzfilm: Herstellungs- und Entwicklungsmeilensteine

BioNxt hat entscheidende Technologietransfers an seine europäische Auftragsentwicklungs- und Auftragsherstellungsorganisation („CDMO“) erfolgreich abgeschlossen, und zwar sowohl den Prozesstransfer als auch den Transfer der Analysemethoden. Diese Erfolge sind für das Unternehmen wichtige Schritte auf dem Weg zur Gewährleistung der Reproduzierbarkeit, Skalierbarkeit und Einhaltung der regulatorischen Auflagen (Compliance) bei der Herstellung der sublingualen Verabreichungsformen als Schmelzfilm in pharmazeutischer Qualität.

Des Weiteren bestätigt BioNxt, dass der aktive pharmazeutische Wirkstoff (API) für Cladribin bereits bestellt wurde und derzeit auf dem Weg zur CDMO ist, wo er für die Herstellung einer Pilotcharge verwendet wird. Diese Charge dient zur Herstellung von Schmelzfilmprodukten in klinischer Qualität und soll das Programm in Richtung der nächsten präklinischen und klinischen Phasen führen.

Das Unternehmen bereitet aktuell die Optimierung und Validierung der Analysemethoden sowie die endgültige Feinabstimmung der Produkt- und Prozessparameter bei seinem CDMO-Partner vor. Diese Aktivitäten ermöglichen die Herstellung von sublingualen Schmelzfilmproben für eine Bioverfügbarkeitsstudie an großen Tieren (Schweinen), die im Oktober 2025 eingeleitet werden soll. Schweine gelten allgemein als translational relevantes Modell für die gastrointestinale Resorption (Aufnahme über den Magen-Darm-Trakt) beim Menschen. Diese Studie wurde speziell konzipiert, um die vielversprechenden Ergebnisse zur Bioverfügbarkeit aus früheren Tiermodellen zu bestätigen und zu untermauern. Mit einem erfolgreichen Outcome wird ein solider, klinisch übertragbarer Nachweis der Leistungsmerkmale der Formulierung erbracht und damit der letzte Schritt der präklinischen Validierung und Dosisoptimierung im Vorfeld einer Erprobung am Menschen vollzogen.