    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsH & M Hennes & Mauritz (B) AktievorwärtsNachrichten zu H & M Hennes & Mauritz (B)
    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC stuft H&M auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für H&M von 145 auf 175 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. In den wichtigsten Absatzmärkten europäischer Einzelhändler beobachte er im bisherigen Jahresverlauf eine "Flucht in Qualität", schrieb Richard Chamberlain in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Für die schwedische Modekette erhöhte der Experte seine Vorsteuer-Gewinnprognosen für die Geschäftsjahre 2025/26 und 2026/27./edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 17:40 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 00:45 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 15,74EUR auf Tradegate (29. September 2025, 09:05 Uhr) gehandelt.




    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 175,00kr, was eine Steigerung von +0,89% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    RBC stuft H&M auf 'Neutral' Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für H&M von 145 auf 175 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. In den wichtigsten Absatzmärkten europäischer Einzelhändler beobachte er im bisherigen Jahresverlauf …