RBC stuft H&M auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für H&M von 145 auf 175 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. In den wichtigsten Absatzmärkten europäischer Einzelhändler beobachte er im bisherigen Jahresverlauf eine "Flucht in Qualität", schrieb Richard Chamberlain in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Für die schwedische Modekette erhöhte der Experte seine Vorsteuer-Gewinnprognosen für die Geschäftsjahre 2025/26 und 2026/27./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 17:40 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 15,74EUR auf Tradegate (29. September 2025, 09:05 Uhr) gehandelt.



