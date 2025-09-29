UBS stuft NIKE INC auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 71 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Jay Sole stellte am Montag einen zehnpunktigen Fragenkatalog an das Management des Sportartikelkonzerns auf. Er sucht dabei vor allem nach klareren Anzeichen, wie Nike bei seiner Neuorientierung voranschreite./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 03:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 03:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 59,34EUR auf Tradegate (29. September 2025, 09:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Jay Sole
Analysiertes Unternehmen: NIKE INC
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 71
Kursziel alt: 71
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
