    UBS stuft BASF SE auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Geoff Haire sah seine Schätzung für das operative Ergebnis in seinem am Montag vorliegenden Ausblick um sechs Prozent unter dem Analystenkonsens. Neben den Resultaten nahm er auch Bezug zu einem Kapitalmarkttag, der sich in der Folgewoche auf das klassische Chemiegeschäft fokussieren werde. Im Fokus stünden dann Themen wie die Zukunft des Marktes in Europa sowie Auslastungsplanungen./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 16:43 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Geoff Haire
    Analysiertes Unternehmen: BASF SE
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 45
    Kursziel alt: 45
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


