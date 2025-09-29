UBS stuft BASF SE auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Geoff Haire sah seine Schätzung für das operative Ergebnis in seinem am Montag vorliegenden Ausblick um sechs Prozent unter dem Analystenkonsens. Neben den Resultaten nahm er auch Bezug zu einem Kapitalmarkttag, der sich in der Folgewoche auf das klassische Chemiegeschäft fokussieren werde. Im Fokus stünden dann Themen wie die Zukunft des Marktes in Europa sowie Auslastungsplanungen./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 16:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 42,34EUR auf Tradegate (29. September 2025, 09:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Geoff Haire

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

